Як з'ясували місцеві журналісти, до поліції, медиків та уповноважених служб інформація про таку дитину не надходила. У благодійному фонді повідомлення також не перевірили.

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Покинута дитина в супермаркеті

Волонтерка та голова фонду зазначила, що до неї звернулися люди з проханням про допомогу. Відтак на сторінці організації оприлюднили відповідний пост.

У пості мовилося про дитину, яку нібито покинули батьки в супермаркеті на Дніпропетровщині. Немовляті, котрого не існує, приписали серйозну хворобу та чималий перелік ліків, які потрібно купити.



В інтернеті почали збирати гроші на лікування дитини / Скриншот повідомлення з фейсбуку

Небайдужі не змогли відмовити в проханні допомогти дитині. Відтак розпочали збір грошей на лікування.

За кілька годин стало відомо, що інформація в повідомленні неправдива. Одразу зникла й публікація на сторінці благодійного фонду. Однак пост продовжували поширювати в соцмережах.

Шахрайство в інтернеті: як захиститися

Найкращий захист від шахрайства – це знання про те, як працюють зловмисники. Зазвичай, вони орієнтуються на емоції та наголошують на тому, що людина страждає або помирає, тож гроші потрібні негайно.

Часто у таких повідомленнях тиснуть на жалість. Шахараї закликають благодійників не бути черствими. У такий спосіб людей намагаються змусити не думати раціонально.

Водночас зловмисники можуть використовувати фотографії та персональні дані реальних людей, які потребували чи потребують допомоги.

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Перш ніж вирішити комусь переслати гроші в інтернеті, пошукайте назву благодійного фонду в інтернеті та чи офіційно він зареєстрований. Під час збору коштів мають бути фінансові документи, які мусять показати на вашу вимогу.

Перевірте також, чи не використовували фотографію й історію людини для збору грошей раніше. Не зайвим буде уточнити, де лікується постраждала та які конкретно ліки потрібно купити, а також яку суму вже вдалося зібрати.