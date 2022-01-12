За даними слідства, чоловік діяв під керівництвом групи зловмисників, однак їх справу виділили в окреме провадження. Обвинувальний акт щодо самого шахрая скерували до суду 12 січня.

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Правоохоронці кажуть, що підозрюваний заволодів квартирою киянки, яка померла у 2016 році.

Підробили договір дарування

У прокуратурі Києва стверджують, що члени угруповання підробили документи, за якими пенсіонерка подарувала чоловіку квартиру біля метро "Арсенальна" ще у 2009 році.

З цим договором про дарування злочинці зареєстрували житло на мешканця Білої Церкві, який згодом виставив квартиру на продаж.

Оцінили нерухомість зловмисники у 1,2 мільйона доларів.

Затримали "власника" квартири у приміщенні нотаріуса, коли він оформлював угоду з покупцем.

Дії фігуранта провадження кваліфікували як шахрайство, вчинене групою осіб в особливо великих розмірах, спробу легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також підроблення документів.

Зловмиснику вже повідомили про підозру у скоєнні злочинів. Незабаром його справу розглядатимуть по суті. Якщо служителі Феміди визнають підозрюваного винним, йому загрожує від 5 до 12 років ув'язнення.

Крім того, прокурори збираються підготувати позов для визнання квартири відумерлою спадщиною та передачі її у власність Києва.