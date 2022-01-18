Как выяснили местные журналисты, в полицию, к медикам и уполномоченным службам информация о таком ребенке не поступала. В благотворительном фонде сообщение также не проверили.

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Брошенный ребенок в супермаркете

Волонтер и глава фонда отметила, что к ней обратились люди с просьбой о помощи. И на странице организации обнародовали соответствующий пост.

В посте шла речь о ребенке, которого якобы бросили родители в супермаркете на Днепропетровщине. Младенцу, которого нет, приписали серьезную болезнь и большой перечень лекарств, которые нужно купить.



В интернете начали собирать деньги на лечение ребенка / Скриншот сообщения из фейсбука

Небезразличные не смогли отказать в просьбе помочь ребенку. Начали сбор денег на лечение.

Через несколько часов стало известно, что информация в сообщении неправдива. Сразу исчезла публикация на странице благотворительного фонда. Однако пост продолжали распространять в соцсетях.

Мошенничество в интернете: как защититься

Лучшая защита от мошенничества – это знание о том, как работают злоумышленники. Обычно они ориентируются на эмоции и подчеркивают, что человек страдает или умирает, поэтому деньги нужны немедленно.

Часто в таких сообщениях давят на жалость. Мощенники призывают благотворителей не быть черствыми. Таким образом, людей пытаются заставить не думать рационально.

В то же время злоумышленники могут использовать фотографии и персональные данные реальных людей, нуждавшихся или нуждающихся в помощи.

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Прежде чем решить кому-то переслать деньги в интернете, поищите название благотворительного фонда в интернете и официально ли он зарегистрирован. При сборе средств должны быть финансовые документы, которые должны показать по вашему требованию.

Проверьте также, не использовали ли фотографию и историю человека для сбора денег раньше. Нелишне будет уточнить, где лечится пострадавшая и какие конкретно лекарства нужно купить, а также какую сумму уже удалось собрать.