Щоб допомогти дитині, довелося терміново робити операцію. Про це 13 січня розповіли на сторінці першої Харківської обласної дитячої клінічної лікарні №1.

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Вже не раз попереджали

1-річну дівчинку привезли до лікарні з підозрою на харчове отруєння. Проте лікарі почали її обстежувати й виявили круглі магнітики, які були в кишківнику. Вони між собою з'єдналися та утворили кільце.

На цей раз вони привели до тяжкої хірургічної патології – непрохідності кишківника! Ми вже не одноразово звертали увагу батьків на ці небезпечні іграшки особливо для малечі,

– написали медики.

Медики провели оперативне втручання та професійно усунули проблему. Наразі життю маленької пацієнтки нічого не загрожує.

До бригади, яка допомогла дитині, входили:

дитячі хірурги Ярослава Дєгтярова та Ігор Чорномаз;

лікарка-інтерн Оксана Вітренко;

дитячий анестезіолог Євген Вiштала;

операційна сестра Оксана Арцибашева.



Магнітів, які лікарі дістали з малечі / Фото Харківської обласної дитячої лікарні №1

Схожа подія нещодавно

10 січня в києві до лікарні госпіталізували 1-річну дівчинку, яка проковтнула такі ж магніти. Одна з кульок залишилася у шлунку, а друга – у кишці. Решта ж притяглися один до одного і прорвали тканини органів.

Один лише кишківник дівчинки був пошкоджений аж у трьох місцях.Виявилося, що небезпечні кульки малеча поцупила з іграшкового кубика старшої сестри. На щастя, операція пройшла успішно.

Читайте повний текст допису Харківської обласної дитячої лікарні №1​:

До нашої лікарні була доставлена дівчинка 1 року з підозрою на харчове отруєння, але при досконалій діагностиці були виявлені сторонні тіла кишківника!

А саме - магніти, які між собою з'єдналися та утворили кільце.

На цей раз вони привели до тяжкої хірургічної патології – непрохідності кишківника!

Ми вже не одноразово звертали увагу батьків на ці небезпечні іграшки особливо для малечі!

Черговою медичною бригадою у складі дитячих хірургів Ярослава Дєгтярова, Ігоря Чорномаза, лікаря інтерна Оксани Вітренко, дитячого анестезіолога Євгена Вiштала, операційної сестри Оксани Арцибашевої

було успішно виконане складне оперативне втручання:

видалені сторонні тіла та ліквідована непрохідність кишкового шляху.

Нехай дівчинка якомога скоріше одужує!

А до батьків вкотре звертаємося, бути пильними при догляді за дітьми!

І якщо Ви помітили щось незвичне з Вашою дитиною - не гайте часу та звертайтеся до фахівців нашої лікарні, де Вашим діточкам зможуть надати цілодобову висококваліфіковану допомогу!