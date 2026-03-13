Убытки на 14 миллионов гривен: на Днепропетровщине разоблачена схема хищения на фортификациях

В пятницу, 13 марта, правоохранители разоблачили коррупционные схемы при строительстве фортификаций на Днепропетровщине. Должностные лица одной из воинских частей закупали материалы для оборонительных рубежей через подконтрольные компании и по завышенным примерно на 20% ценам.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Какую схему хищения средств организовали на Днепропетровщине?

По данным следствия, в 2024 году должностные лица одной из воинских частей вместе с гражданскими сообщниками организовали коррупционную схему. Она предусматривала закупку материалов для фортификаций по завышенным ценам.

Подконтрольные предприятия получали прямые договоры, а цены у них завышали примерно на 20% от рынка. Бюджетные средства перечисляли на счета компаний, после чего деньги обналичивали или легализовали,

– уточнил Генпрокурор.

В то же время материалы для обороны фигуранты закупали значительно дешевле.

Кравченко сообщил, что одну из схем организовал командир воинской части в звании полковника. В период с мая по июнь 2024 года из-за этих преступных действий государство понесло убытки на более 7,3 миллиона гривен. В связи с чем военному объявили о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

К другой сделке, по версии правоохранителей, причастны начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этого же подразделения, его жена и гражданский арбитражный руководитель. Им инкриминируют присвоение еще 6,7 миллиона гривен.

Трем фигурантам схемы сообщено об избрании меры пресечения. Еще один – находится в больнице.

Генпрокурор добавил, что следствие также будет проверять причастность к коррупционной схеме других должностных лиц.

Правоохранители разоблачили коррупционную схему: смотрите фото прокуратуры

Что известно о подобных разоблачениях?