Всю ночь и утро враг бил по Кривому Рогу: есть жертва, раненые и повреждения инфраструктуры

Российские войска продолжают терроризировать Днепропетровскую область беспилотниками. Под ударом на этот раз оказался Кривой Рог. В городе фиксируют повреждения инфораструктуры.

Также, к сожалению, погиб один человек. О последствиях обстрела проинформировал председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

Что известно об атаке на Кривой Рог?

Отмечается, что россияне в течение ночи и утра обстреливали город ударными БпЛА. Из-за этого повреждения получил объект инфраструктуры.

Впоследствии Вилкул сообщил о новом ударе по инфраструктуре и добавил, что в результате атаки есть жертва.

По уточненной информации от главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, погиб 40-летний мужчина. Еще пятеро мужчин – 31, 32, 41, 45 и 57 лет получили ранения.

При этом все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения в Кривом Роге продолжают работать.

Тем временем оккупанты избивали и по другим районам Днепропетровщины. Под прицелом оказались:

Никополь;

Марганецкая община;

Мировское общество;

Покровская община;

Красногригорьевская община.

В результате обстрела один человек получил ранения. Повреждены частные дома и хозяйственная постройка.

Где еще фиксировались последствия атаки?

Утром 28 апреля русские войска атаковали также Запорожье. В результате ударов ранены и разрушены жилые дома.

Кроме того, "Шахеды" ударили по Конотопу Сумской области, повредив медицинское учреждение, жилую застройку и трамвайную инфраструктуру.

Накануне в ночь на 27 апреля под массированную атаку попала Одесса. В результате налета более полусотни дронов пострадали 14 человек, среди которых двое детей. Значительные разрушения получили районы Приморский, Хаджибейский и Киевский.