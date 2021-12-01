В Кривом Роге мужчины похитили благотворительный ящик: собирали деньги для онкобольного
Источник:Полиция Днепропетровской области
В одном из магазинов Саксаганского района Кривого Рога совершили позорное преступление. Туда зашли 2 неизвестных, которые украли с прилавка ящик благотворительного сбора средств.
В эту коробку горожане бросали деньги, которые должны пойти на лечение онкобольного мальчика. О том, что подозреваемых удалось задержать, сообщили 1 декабря.
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Уже ранее отбывали наказание
Правоохранители написали, что преступление совершили 30 ноября. Когда злоумышленников задержали, они оказались уже ранее судимыми жителями города.
Момент похищения благотворительного ящика / Фото Нацполиции
Этим мужчинам 28 и 40 лет. Во время задержания у них нашли деньги, которые те уже успели поделить. А вот ящик обнаружили выброшенным на улице.
Деньги, которые изъяли у злоумышленников / Фото Нацполиции
Что грозит на этот раз
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о грабеже. Если вину этих мужчин смогут доказать в суде, они могут отправиться в тюрьму на 4 года.
Похожее событие раньше
12 ноября правоохранители сообщили, что задержали мужчин, которые обокрали пожилую женщину в Харьковской области. Злоумышленники ворвались в дом и связали потерпевшую.
Потом они забрали не только драгоценности, но и деньги, которые хозяйка дома собирала на свое лечение. В момент задержания значительной части средств у подозреваемых уже не было.