В Кривом Роге невероятно почтили память Кузьмы: видео автопробега с "Победой"

В Кривом Роге почтили память Андрея Кузьменко. 2 февраля исполнилось ровно 7 лет с момента, когда он погиб в ДТП.

Люди уехали к памятнику возле места трагедии. До этого прошел автопробег, в котором принял участие автомобиль "Победа" с желто-голубым рисунком и портретом Кузьмы.

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Откуда трогалась колонна автомобилей

В автопробеге было примерно 30 автомобилей. Они трогались со стоянки ТРЦ Viktory Plaza и отправились к месту гибели музыканта.

Начало движения колонны с "Победа М20": смотрите видео

Там впоследствии прошла панихида, на которой находилась примерно сотня людей. К памятнику возлагали цветы, несколько фруктов и сигареты.

Чествование памяти Кузьмы в Кривом Роге / Фото "Первый Городской"

Почему в автопробеге было раритетное авто

Разрисованный автомобиль "Победа М20" в 1950 году выпуска присоединился к колонне не случайно. На нем приехали из Харькова два ценителя творчества музыканта.

На автомобиле виднелись надписи с его крылатыми фразами. А разрисовали именно эту модель авто, поскольку она фигурировала в книге Андрея Кузьменко "Я "Победа" и Берлин". Там он сатирически рассказывал о невероятном путешествии на "убитом" творении советского автопрома.

Обложка этой книги Кузьмы / Скриншот по ютубу iqweent

Вскоре выйдет фильм по книге

В 2022 году предстоит премьера фильма по мотивам книги Кузьмы. Его тизер представили еще 7 октября. Это будет история обычного парня, начинающего музыканта. За три дня до запланированного концерта он отправился в путешествие со своим другом Бардом.

Следует отметить, что в ленте будут звучать каверы на песни Кузьмы от других известных музыкантов, которые были с ним знакомы. В частности, уже показали свои версии треков группы "Антитела", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" и DZIDZIO.

Постер "Я, "Победа" и Берлин" / Фото из инстаграма yapobedaiberlinmovie