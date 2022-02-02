В Кривом Роге невероятно почтили память Кузьмы: видео автопробега с "Победой"
Источник:"Первый Городской"
В Кривом Роге почтили память Андрея Кузьменко. 2 февраля исполнилось ровно 7 лет с момента, когда он погиб в ДТП.
Люди уехали к памятнику возле места трагедии. До этого прошел автопробег, в котором принял участие автомобиль "Победа" с желто-голубым рисунком и портретом Кузьмы.
Трогательно "Тот день я прожил, вспоминая Кузьму": что чувствовал Вакарчук, когда погиб Андрей Кузьменко
Откуда трогалась колонна автомобилей
В автопробеге было примерно 30 автомобилей. Они трогались со стоянки ТРЦ Viktory Plaza и отправились к месту гибели музыканта.
Начало движения колонны с "Победа М20": смотрите видео
Там впоследствии прошла панихида, на которой находилась примерно сотня людей. К памятнику возлагали цветы, несколько фруктов и сигареты.
Чествование памяти Кузьмы в Кривом Роге / Фото "Первый Городской"
Почему в автопробеге было раритетное авто
Разрисованный автомобиль "Победа М20" в 1950 году выпуска присоединился к колонне не случайно. На нем приехали из Харькова два ценителя творчества музыканта.
На автомобиле виднелись надписи с его крылатыми фразами. А разрисовали именно эту модель авто, поскольку она фигурировала в книге Андрея Кузьменко "Я "Победа" и Берлин". Там он сатирически рассказывал о невероятном путешествии на "убитом" творении советского автопрома.
Обложка этой книги Кузьмы / Скриншот по ютубу iqweent
Вскоре выйдет фильм по книге
В 2022 году предстоит премьера фильма по мотивам книги Кузьмы. Его тизер представили еще 7 октября. Это будет история обычного парня, начинающего музыканта. За три дня до запланированного концерта он отправился в путешествие со своим другом Бардом.
Следует отметить, что в ленте будут звучать каверы на песни Кузьмы от других известных музыкантов, которые были с ним знакомы. В частности, уже показали свои версии треков группы "Антитела", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" и DZIDZIO.
Постер "Я, "Победа" и Берлин" / Фото из инстаграма yapobedaiberlinmovie