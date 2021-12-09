В Кривом Роге подростки разбили трамвай и избили пассажира
Источник:полиция Кривого Рога
В Кривом Роге избили пассажира трамвая, а затем и сильно повредили сам транспорт. Когда все закончилось, они просто выскочили и убежали.
Об инциденте сообщили правоохранителям 4 декабря. Их личности удалось установить в тот же день, однако об инциденте сообщили аж 9 декабря.
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Вырвали зеркало и разбили стекло
Задержанными оказались трое несовершеннолетних жителей Кривого Рога. А вот пострадавшему в этой ситуации 57 лет. После того как его избили, ребята приступили к разрушению трамвая. Молодые люди вырвали зеркало и разбили лобовое стекло в транспорте.
Когда подозреваемых отыскали, сразу отвезли в участок, чтобы выяснить обстоятельства. Сейчас следователи пытаются установить и сумму всех причиненных убытков.
Что грозит за такое преступление
Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье о хулиганстве, которое совершила группа лиц. Если вину ребят смогут доказать в суде, то они могут отправиться в тюрьму на срок до 4 лет.
Читайте полный текст сообщения Криворожского районного управления полиции:
Полиция установила лиц, причастных к избиению криворожца и повреждению коммунального транспорта. Из хулиганских побуждений фигуранты разбили лобовое стекло и вырвали зеркало в трамвае и нанесли телесные повреждения пассажиру транспорта.
4 декабря в полицию поступило сообщение о драке в общественном транспорте на территории Металлургического района. При выезде на место происшествия правоохранители установили, что во время поездки в трамвае между тремя лицами возник конфликт с 57-летним пассажиром, в ходе которого хулиганы нанесли потерпевшему телесные повреждения.
В том числе, продолжая свои противоправные действия, молодые люди вырвали зеркало и разбили лобовое стекло в транспорте. После чего ребята скрылись с места преступления. В тот же день, сотрудники полиции установили хулиганов. Ими оказались трое совершеннолетних горожан. Последние были доставлены в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.