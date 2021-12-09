Про інцидент повідомили правоохоронцям 4 грудня. Їхні особи вдалося встановити того ж дня, проте про інцидент повідомили аж 9 грудня.

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Вирвали дзеркало й побили скло

Затриманими виявилися троє неповнолітніх жителів Кривого Рогу. А ось потерпілому в цій ситуації 57 років. Після того, як його побили, хлопці взялися до трощення трамваю. Молодики вирвали дзеркало та розбили лобове скло у транспорті.

Коли підозрюваних відшукали, одразу відвезли до відділку, щоб з'ясувати обставини. Наразі слідчі намагаються встановити й суму всі завданих збитків.

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство, яке вчинила група осіб. Якщо вину хлопців зможуть довести в суді, то вони можуть відправитися до в'язниці на строк до 4 років.

Читайте повний текст допису Криворізького районного управління поліції:

Поліція встановила осіб причетних до побиття криворіжця та пошкодження комунального транспорту. З хуліганських спонукань фігуранти розбили лобове скло і вирвали дзеркало в трамваї та нанесли тілесні ушкодження пасажиру транспорту.

4 грудня до поліції надійшло повідомлення про бійку у громадському транспорті на території Металургійного району. Виїздом на місце події, правоохоронці встановили, що під час поїздки в трамваї, між трьома особами виник конфлікт з 57-річним пасажиром, в ході якого хулігани завдали потерпілому тілесних ушкоджень.

В тому числі продовжуючи свої протиправні дії, молодики вирвали дзеркало та розбили лобове скло у транспортні. Після чого хлопці зникли з місця злочину. Того ж дня, працівники поліції встановили хуліганів. Ними виявилися троє повнолітніх містян. Останніх було доставлено до відділення поліції для з'ясування всіх обставин.