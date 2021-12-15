В Кривом Роге работников горсовета подозревают в хищении 27 миллиардов гривен на дорогах

Налоговиков и должностных лиц городского совета Кривого Рога подозревают в хищении 27 миллиардов бюджетных денег. Незаконно обогащаться они могли во время ремонта дорог.

Работники Государственного бюро расследований в рамках уголовного производства устанавливают причастность должностных лиц горсовета к хищению крупных сумм денег.

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Детали преступной схемы

Аудиторская проверка установила, что одна местная фирма регулярно получала подряды городского совета Кривого Рога на ремонт дорог, строительство инфраструктурных объектов. Цены по договорам были завышены в несколько раз, в основном работы выполнялись только на бумаге. А если и проводились, то с использованием дешевых или некачественных материалов, что противоречило документации.

Чиновники городского совета, которые были заказчиками работ, на все проблемные вопросы "закрывали глаза", а на нарушения вообще не реагировали.

В схеме принимали участие и служащие Государственной налоговой службы в Днепропетровской области. Во время плановых проверок они тоже ничего не замечали.

Ущерб государству от этих сделок составляют более 27 миллиардов гривен.

Чиновников горсовета Кривого Рога подозревают в хищении денег / Фото ГБР

Продолжается досудебное расследование

Сейчас ГБР проводит проверку изложенных в отчете аудиторов фактов. В частности, работники Бюро провели обыски в Криворожском городском совете, управлении Налоговой в Днепропетровской области и фирме.

Продолжается досудебное расследование по статье о злоупотреблении властью или служебным положением. Если вину фигурантов дела докажут, им грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Фигурантам дела грозит заключение до 6 лет / Фото ГБР

Чиновников горсовета подозревают в хищении денег: смотрите видео