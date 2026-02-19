Отца мобилизовали, а сына забрали в интернат: омбудсмен прокомментировал инцидент в Кривом Роге
- В Кривом Роге подростка временно устроили в интернат после мобилизации его отца, из-за отсутствия надлежащего ухода.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о проверке соблюдения прав ребенка и возможном нарушении законодательства.
В Кривом Роге подросток оказался в интернате после того, как его отца мобилизовали. Парень некоторое время не знал, где находится его отец, и сам обращался за помощью.
Ситуация вызвала резонанс, а омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о проверке и возможных нарушениях прав ребенка.
Как ребенок оказался в интернате?
В Кривом Роге подростка временно устроили в интернат после того, как его отца задержали представители ТЦК и мобилизовали.
По данным медиа, парень остался без надлежащего присмотра взрослых, из-за чего социальные службы приняли решение о временном устройстве в заведение.
Сообщается, что ребенок длительное время пытался найти отца и не имел полной информации о его местонахождении. Ситуация стала известной после обращения к журналистам и правозащитникам.
Как прокомментировал ситуацию Лубинец?
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на инцидент и заявил о начале проверки. По его словам, важно выяснить, были ли соблюдены права ребенка и, правильно ли действовали службы по делам детей.
Омбудсмен отметил, что государство должно гарантировать ребенку семейное воспитание и надлежащую защиту, даже в случаях мобилизации одного из родителей.
Впоследствии стало известно, что мать подростка, которая находится в Финляндии, готова забрать его к себе. Она сообщила, что оформляет необходимые документы и поддерживает связь с сыном.
Сейчас выясняются юридические детали и дальнейший механизм передачи ребенка матери. Социальные службы и правозащитники контролируют ситуацию.
Лубинец предложил реформировать ТЦК: что известно?
Во избежание конфликтов между гражданским населением и сотрудниками ТЦК Лубинец предложил ввести ряд изменений в подходе к мобилизационным мероприятиям. Он отметил важность цифровизации и прозрачности, мол, необходимо исключить работу групп оповещения без средств технического считывания электронных военно-учетных документов.
Также омбудсмен предложил сделать ряд кадровых изменений, в частности набрать команду специалистов, которые имеют профессиональные навыки для коммуникации с гражданскими гражданами.
Кроме того, призывники должны иметь право на доступ к юридической помощи, контакт с правозащитниками, родными и близкими, а свобода передвижения не должна ограничиваться без соответствующего решения суда.