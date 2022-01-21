В Кривом Роге вычислили "минера", который сидит в СИЗО: продлил свой срок заключения

Ночью 21 января правоохранителям сообщили о заминировании криворожского СИЗО. Впоследствии "минера" смогли отыскать.

Злостным нарушителем оказался один из узников этого учреждения. На поиск этого человека следователям понадобилось всего несколько часов.

В этот день Школы Днепра и Кривого Рога снова оказались под прицелом псевдоминеров

Незаконно хранил телефон

Звонок о заминировании СИЗО в Терновском районе Кривого Рога поступил на горячую линию "102". Злоумышленник позвонил примерно в половине 2 часов ночи.

После этого все здание обследовали специалисты. Туда прибыли взрывотехники, кинологи и следователи полиции. Однако никакой взрывчатки в помещениях не нашли.

Тогда разыскали самого минера и им оказался 17-летний заключенный. У правонарушителя изъяли мобильный телефон и сим-карту, которые он хранил незаконно. Именно с помощью этого гаджета он и сделал ложное сообщение.



Телефон, который изъяли правоохранители / Фото "Первый Городской"

Что грозит за такие действия

В отношении злоумышленника открыли уголовное производство по статье о заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Теперь ему будет грозить до 8 лет заключения.

Другой юный "шутник"

В Черкасской области ученик 9 класса сообщил о массовом заминировании. Говорилось о 4 школах в регионе. Его быстро нашли и допросили.

Парень сказал, что пошел на такие радикальные действия, потому что очень хотел на дистанционное обучение. Поскольку злоумышленник еще подросток, за его поступок ответственность будут нести родители.