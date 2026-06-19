Российский удар по Павлограду унес жизнь 8-летней девочки

Утром 19 июня российские оккупанты атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара погибла 8-летняя девочка, ещё одна женщина получила ранения и была госпитализирована.

Подробности о циничном обстреле со стороны россиян рассказал глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

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Что известно об ударе врага по Павлограду?

Утром 19 июня российские войска нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. Взрыв в городе прогремел около 08:00. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города.

По информации главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, в результате атаки погибла 8-летняя девочка. Кроме того, пострадала 49-летняя женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. По оценке врачей, состояние пострадавшей — средней тяжести.

В результате вражеского удара возникли пожары в двух частных домах. Один из них был полностью разрушен. На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и устанавливают окончательные масштабы разрушений.

Напомним, в Днепре днём 19 июня прогремели взрывы после предупреждения Воздушных сил о движении скоростной цели в направлении города и угрозе баллистического удара.

В результате вражеской атаки повреждено частное предприятие. По предварительным данным, погиб один человек, ещё 11 человек получили ранения. Девять пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, остальным оказали амбулаторную помощь. Удар также вызвал пожары, которые спасатели полностью ликвидировали. К работам привлекли 25 сотрудников экстренных служб и 8 единиц техники. Информация о последствиях атаки уточняется.

Отметим, в ночь на 19 июня россияне атаковали Украину 90 ударными беспилотниками различных типов, запущенными с территории России и оккупированных районов. Силы противовоздушной обороны смогли обезвредить подавляющее большинство воздушных целей.

По данным на утро, сбито или подавлено 79 дронов на севере, юге и востоке страны. При этом зафиксировано 9 попаданий в восьми точках, еще в восьми — падение обломков сбитых БПЛА. Пострадавших и масштабных последствий в большинстве регионов удалось избежать, информация уточняется.