В части Днепра отключили уличное освещение. Это продлится в течение комендантского часа.

Такое решение приняли местные власти. Соответствующую информацию сообщила руководитель отдела коммуникаций ДТЭК Днепровские электросети Инна Музычук.

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Часть Днепра – без света

В некоторых районах Днепра отключили уличное освещение,

– отметила Музычук.

Уличные фонари в городе не обслуживает компания ДТЭК. Их отключение связано не с электричеством, а с соображениями безопасности. Отключение фонарей будет продолжаться в течение действия комендантского часа.

Напомним, 24 февраля в Днепропетровской области ввели комендантский час. Он продлится с 22:00 до 06:00. Передвигаться на автомобилях в это время можно только по спецпропускам.

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