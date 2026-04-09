Трагедия в Никополе: кого убил удар России по городскому автобусу
Россия прицельно обстреляла автобус с гражданскими в Никополе 7 апреля. В результате удара вражеского FPV-дрона погибли три женщины и один мужчина.
Имена погибших и что о них известно назвал городской голова Никополя Александр Саюк.
Кто погиб в результате удара по Никополю?
Александр Саюк раскрыл имена четырех погибших из-за российского удара по автобусу. Среди них – Валентина Ивановна Кожушана. Пенсионерка погибла в возрасте 84 лет.
При жизни Валентина работала в сфере энергоресурсов и любила садоводство. Она была женой, мамой и имела четырех внуков.
Также из-за той вражеской атаки погибла Наталья Владимировна Чернышева. Россия убила ее на 56-м году жизни.
Работала Наталья в статистическом отделе городской больницы. Коллеги вспоминают ее как чуткого и ответственного человека. У погибшей остался муж, дочь и двое внуков.
Жертвой российской атаки стал и 53-летний Роман Яковлевич Дятлов. Он работал на предприятии "Сентравис" и искренне любил животных. Отмечается, что мужчина был отзывчивым и всегда приходил на помощь.
Из-за удара России также оборвалась жизнь Марии Ивановны Бондарь. На момент гибели ей было 72 года. Всю жизнь она проработала в библиотеке на стадионе "Электрометаллург". У Марии осталось две сестры, брат и крестница.
Жизнь Марии Бондарь оборвалась 7 апреля / Фото из телеграмма Александра Саюка
Что известно о вражеском ударе?
В самом центре Никополя утром 7 апреля Россия попала FPV-дроном в городской автобус, прибывавший на остановку. В результате атаки также пострадали 17 человек.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел. Он отметил, что такой террор против украинцев происходит ежедневно.
Поэтому, по словам президента, блокирование санкций против России или попытка ослабить их выглядят дико.