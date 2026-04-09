Имена погибших и что о них известно назвал городской голова Никополя Александр Саюк.

Кто погиб в результате удара по Никополю?

Александр Саюк раскрыл имена четырех погибших из-за российского удара по автобусу. Среди них – Валентина Ивановна Кожушана. Пенсионерка погибла в возрасте 84 лет.

При жизни Валентина работала в сфере энергоресурсов и любила садоводство. Она была женой, мамой и имела четырех внуков.

Погибшая Валентина Кожушана / Фото из телеграмма Александра Саюка

Также из-за той вражеской атаки погибла Наталья Владимировна Чернышева. Россия убила ее на 56-м году жизни.

Работала Наталья в статистическом отделе городской больницы. Коллеги вспоминают ее как чуткого и ответственного человека. У погибшей остался муж, дочь и двое внуков.

Погибшая Наталья Чернышева / Фото из телеграмма Александра Саюка

Жертвой российской атаки стал и 53-летний Роман Яковлевич Дятлов. Он работал на предприятии "Сентравис" и искренне любил животных. Отмечается, что мужчина был отзывчивым и всегда приходил на помощь.

Жертва российской атаки Роман Дятлов / Фото из телеграмма Александра Саюка

Из-за удара России также оборвалась жизнь Марии Ивановны Бондарь. На момент гибели ей было 72 года. Всю жизнь она проработала в библиотеке на стадионе "Электрометаллург". У Марии осталось две сестры, брат и крестница.

Жизнь Марии Бондарь оборвалась 7 апреля / Фото из телеграмма Александра Саюка

Что известно о вражеском ударе?