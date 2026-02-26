Укр Рус
26 февраля, 13:06
Масштабы впечатляют: на Днепропетровщине разоблачили колл-центры на более 1500 рабочих мест

Татьяна Бабич
Основні тези
  • В Днепропетровской области разоблачили колл-центры, которые занимались мошенничеством, представляясь инвестиционными компаниями.
  • Во время обысков изъято около 1500 единиц компьютерной техники, 500 мобильных телефонов и другие доказательства преступной деятельности.

В среду, 25 февраля, в Днепропетровской области прокуроры провели 27 обысков в колл-центрах. Во время операции правоохранители разоблачили офисы, которые общим количеством обеспечивали более 1500 рабочих мест.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Он рассказал, как государство противодействует кибермошенничеству.

Что известно о разоблачении офисов на Днепропетровщине?

Ежедневно каждый оператор, который "работал" в колл-центре осуществлял около 100 звонков потенциальным жертвам, применяя жесткое психологическое давление.

Злоумышленники представлялись работниками инвестиционных компаний и брокерских платформ, обещая "гарантированный быстрый заработок" и убеждая людей вкладывать деньги.

На Днепропетровщине разоблачили колл-центры: смотрите видео прокуратуры

Для большего доверия использовали фальшивые платформы, где демонстрировали искусственный рост "инвестиций" и виртуальные прибыли. На самом деле все присланные средства мгновенно перечислялись на подконтрольные счета организаторов.

Жертвами стали сотни граждан Украины, стран Европы и Азии. Во время обысков изъяли около 1500 единиц компьютерной техники, почти 500 мобильных телефонов, серверное оборудование и другие доказательства преступной деятельности.

Следствие продолжается, сейчас устанавливают всех организаторов, участников и точное количество пострадавших.

Заметим! Всего с июля 2025 года в Украине провели почти 800 обысков незаконных колл-центров (150 из них – в рамках международного сотрудничества). Изъято более 25 тысяч единиц техники.

Наша цель – не просто остановить отдельные звонки, а полностью разрушить инфраструктуру этого теневого бизнеса,
– подчеркнул Кравченко.

