Как удалось разоблачить и задержать одного из ключевых игроков киберпреступного мира?

В Киеве 22 июля украинские правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в администрировании XSS.is – одного из старейших и самых влиятельных русскоязычных форумов для хакеров. Эта операция стала результатом длительного, почти четырехлетнего расследования, которое возглавляла прокуратура Парижа при поддержке Европола и украинских силовиков, пишет 24 Канал со ссылкой на BleepingComputer.

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Форум XSS.is, работавший с 2013 года, был настоящим цифровым центром преступности с более 50 тысячами зарегистрированных пользователей. На этой площадке продавали вредоносное программное обеспечение, похищенные базы данных, доступы к взломанным компьютерным системам и услуги, связанные с программами-вымогателями. Эксперты называют XSS.is одним из ключевых хабов для глобальной киберпреступности.

По данным следствия, задержанный был не просто техническим оператором, а центральной фигурой всей преступной экосистемы. Он выступал доверенным посредником в спорах между хакерами и гарантировал безопасность их финансовых сделок. Считается, что на этой деятельности он заработал более 7 миллионов евро (примерно 8.2 миллиона долларов).

Кроме самого форума, подозреваемый также руководил сервисом для анонимного обмена сообщениями thesecure.biz, созданным специально для нужд киберпреступников. Именно перехват сообщений на этом сервере позволил французским правоохранителям выйти на след администратора и получить доказательства, что арестованное лицо было связано с многочисленными киберпреступлениями и программами-вымогателями.

Судебное расследование начали еще 9 ноября 2021 года по обвинению в соучастии в нападениях на автоматизированную систему обработки данных, вымогательстве и участии в организованной преступной группировке.

В сентябре 2024 года дело перешло в оперативную фазу в Украине, где на местах были развернуты следователи французской полиции путем создания виртуального командного пункта.

После этого, 21 июля 2025 года, начался финальный этап, в результате которого в Киеве был арестован главный подозреваемый.

После ареста доменное имя форума XSS.is было конфисковано совместно украинскими и французскими правоохранительными органами. Полученные данные будут использованы для дальнейших расследований преступлений по всему миру.