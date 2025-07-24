Як вдалося викрити й затримати одного з ключових гравців кіберзлочинного світу?

У Києві 22 липня українські правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в адмініструванні XSS.is – одного з найстаріших і найвпливовіших російськомовних форумів для хакерів. Ця операція стала результатом тривалого, майже чотирирічного розслідування, яке очолювала прокуратура Парижа за підтримки Європолу та українських силовиків, пише 24 Канал з посиланням на BleepingComputer.

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Форум XSS.is, що працював з 2013 року, був справжнім цифровим осередком злочинності з понад 50 тисячами зареєстрованих користувачів. На цьому майданчику продавали шкідливе програмне забезпечення, викрадені бази даних, доступи до зламаних комп'ютерних систем та послуги, пов'язані з програмами-вимагачами. Експерти називають XSS.is одним із ключових хабів для глобальної кіберзлочинності.

За даними слідства, затриманий був не просто технічним оператором, а центральною фігурою всієї злочинної екосистеми. Він виступав довіреним посередником у суперечках між хакерами та гарантував безпеку їхніх фінансових угод. Вважається, що на цій діяльності він заробив понад 7 мільйонів євро (приблизно 8.2 мільйона доларів).

Крім самого форуму, підозрюваний також керував сервісом для анонімного обміну повідомленнями thesecure.biz, створеним спеціально для потреб кіберзлочинців. Саме перехоплення повідомлень на цьому сервері дозволило французьким правоохоронцям вийти на слід адміністратора й отримати докази, що заарештована особа була пов'язана з численними кіберзлочинами та програмами-вимагачами.

Судове розслідування почали ще 9 листопада 2021 року за звинуваченнями у співучасті у нападах на автоматизовану систему обробки даних, вимаганні та участі в організованому злочинному угрупованні.

У вересні 2024 року справа перейшла в оперативну фазу в Україні, де на місцях були розгорнуті слідчі французької поліції шляхом створення віртуального командного пункту.

Після цього, 21 липня 2025 року, розпочався фінальний етап, у результаті якої в Києві було заарештовано головного підозрюваного.

Після арешту доменне ім'я форуму XSS.is було конфісковано спільно українськими та французькими правоохоронними органами. Отримані дані будуть використані для подальших розслідувань злочинів по всьому світу.