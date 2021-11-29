Под Днепром вспыхнул пожар в жилом доме: пострадала молодая женщина

В Каменском под Днепром загорелась квартира в 5-этажном доме. В результате пожара пострадала 29-летняя женщина.

Спасателям о пожаре сообщили 28 ноября. Возгорание жилого дома произошло на улице Цимлянской.

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Детали пожара

Пожар возник в спальной комнате квартиры на 4 этаже пятиэтажного жилого дома. Спасатели выяснили, что горел диван и мебель внутри жилья.

29-летнюю пострадавшую скорая отвезла в Каменскую городскую больницу экстренной медицинской помощи. Предварительный диагноз – отравление.



Пострадала 29-летняя женщина / Фото ГСЧС Днепропетровщины

В результате пожара повредились вещи домашнего обихода и мебель на общей площади 4 квадратных метра.

Огонь локализовали в 13:52, а уже через 2 минуты его потушили. К месту вызова прибыли 9 спасателей и 3 единицы спецтехники.

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