Смертельное ДТП с детьми в Днепре: водитель Peugeot приговорена к 4 годам тюрьмы

Днепровский районный суд вынес приговор по делу о ДТП в Братском. Тогда водитель Peugeot сбила двоих детей. Мальчик скончался в больнице через неделю после аварии.

Женщину приговорили к 4 годам тюрьмы и конфисковали у нее водительское удостоверение на 3 года. Заседание суда состоялось 11 ноября.

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Различные версии ДТП

По данным приговора, водитель Peugeot ехала по левой полосе дороги. В то время сразу справа ехал грузовик. Впоследствии автомобили сравнялись и столкнулись. Вдруг водитель легковушки остановилась и поняла, что наехала на пешехода.

По словам женщины, детей она увидеть не могла, так как дорогу в тот момент частично перекрыл водитель грузовика. Находясь в шоковом состоянии, водитель осталась в салоне авто и позвонила мужу. В суде она попросила учесть ее раскаяние.

Водитель грузовика при этом рассказал, что возле кафе "Фортуна", где и произошло ДТП, увидел трех девочек и мальчика. Они намеревались переходить дорогу по "зебре".

Версия водителя грузовика

Мужчина жестом показал детям, что они могут переходить. Две девочки шли впереди, а остальные дети – дальше от них на шаг. Тогда водитель увидел, как Peugeot сбил мальчика и девочку. Водительница проехала около 100 метров, после чего остановился.

Как позже выяснило следствие, Peugeot двигался со скоростью не менее 92,86 километра в час. К сожалению, мальчик умер в больнице. Девочку удалось спасли.

На свободе и под залогом до приговора

Согласно тексту приговора, семья обвиняемой компенсировала расходы на лечение, а родители просили суд назначить наказание без лишения свободы, ограничившись испытательным сроком.

Суд после ДТП избрал водительнице меру пресечения — 60 суток под стражей или залог в размере 227 тысяч гривен.

По данным СМИ, прокуратура не обжаловала меру пресечения. За обвиняемую внесли залог, и она вышла через несколько дней.

В судебном реестре есть информация, что апелляционную жалобу подали родители детей, но ее суд не рассматривал, объясняя отказ тем, что обжаловать решение может только прокурор, подозреваемый, обвиняемая или его защита.

Если бы потерпевшие или родители присутствовали на заседании об избрании меры пресечения, то после этого апелляционную жалобу рассмотрели бы. В СМИ говорят, что им об этом не сообщили.

Решение суда

Обвиняемую приговорили к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года с конфискацией водительского удостоверения на 3 года.

Также женщине придется оплатить судебный сбор и экспертизу на общую сумму 6 864,48 гривны. В течение 30 дней решение еще может быть обжаловано.

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