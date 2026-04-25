Люди даже не успевают оправиться: детали коварного удара России по Днепру

В ночь на 25 апреля Россия массированно атаковала Украину, а один из самых тяжелых ударов пришелся на Днепр. В городе разрушен подъезд 4-этажного дома, также повреждены жилье, автомобили, предприятия и магазин.

Депутат Днепропетровского областного совета Екатерина Немченко в эфире 24 Канала рассказала, что Россия ударила по Днепру несколькими волнами с коротким промежутком. По ее словам, вторая атака произошла вскоре после первой и пришлась почти на то же место.

Россия ударила по Днепру дважды за короткое время

Немченко рассказала, что в последние недели российские обстрелы Днепра только усилились, а в ночь на 25 апреля город снова пережил тяжелую атаку. Около трех ночи один из ударов вызвал большие разрушения в частном секторе и многоквартирных домах, почти сразу начали поступать сообщения о раненых и погибших.

Важно! Россия атаковала Днепр двумя волнами от ночи до дня. Сначала город оказался под комбинированным ударом баллистики, крылатых ракет и "Шахедов", а утром и позже днем прозвучали новые взрывы. В целом атака на Днепр продолжалась более 10 часов.

Через некоторое время после первого попадания Россия атаковала снова. Второй удар произошел после новой тревоги и пришелся очень близко к месту первого прилета, поэтому в городе снова были новые раненые, новые разрушения инфраструктуры и еще один погибший человек.

Россия наносит коварные удары, они еще и бьют по два-три раза, поэтому люди даже не успевают оправиться,

– рассказала Немченко.

На момент разговора, по официальным данным, было известно о пяти погибших и 20 раненых. Четырнадцать человек госпитализировали, предварительно они были в состоянии средней тяжести, а остальным пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

По каким объектам Россия бьет в Днепре

Россия атакует Днепр различными средствами и не действует по какому-то одному сценарию, этот раз город пережил комбинированную атаку с ракетами и "Шахедами", но и дроновые, и ракетные удары здесь уже не раз вызывали много раненых и большие разрушения.

Вниманию! После ночного обстрела в городе были пожары, разрушения и много раненых. В Днепре повреждены жилые дома и объект промышленной инфраструктуры, частично разрушена 4-этажка. Количество пострадавших росло в течение ночи, а по состоянию на утро сообщали уже о 18 раненых, среди них ребенок.

Под удар в Днепре регулярно попадает гражданская инфраструктура. Речь идет не только о жилых домах, но и о предприятиях, автозаправочные станции и другие объекты, где попадание или падение обломков могут иметь еще более тяжелые последствия.

Если говорить об атакованных объектах, то, конечно, это наша гражданская инфраструктура. Можем сказать, что также они бьют и по промышленным объектам, и по АЗС. Я так себе думаю, что они просто бьют по объектам, которые могут нанести наибольшие последствия в плане взрывов,

– сказала она.

То есть Россия целится туда, где разрушения могут быть наибольшими и где после попадания последствия только усиливаются. Поэтому даже удары по различным объектам складываются в одну тактику давления на город и гражданских людей.

Днепр живет под постоянным давлением

Для Днепра последние две недели стали особенно изнурительными, потому что город живет в режиме почти непрерывной угрозы. Воздушные тревоги могут раздаваться каждые два часа, а после ночных ударов люди часто не успевают ни оправиться, ни вернуться к нормальному ритму.

Последние две недели, если так точно сказать, ситуация настолько тяжелая, что у людей уже это чувствуется на эмоциональном плане. И, действительно, мы уже не знаем, чего ожидать дальше,

– рассказала депутат.

По ее мнению, Днепр снова переживает период, когда массированные атаки становятся не исключением, а тревожной регулярностью. Если в начале полномасштабной войны город уже проходил через удары, уносившие много жизней, то теперь особенно ощутимой стала именно их частота.

Если сравнивать с началом, то тогда у нас тоже были очень массированные удары, которые уносили жизни очень многих людей. Но если говорить о частоте, то сейчас мы тоже вышли в очень плохое лидерство,

– добавила депутат.

Она отметила, что в тот день Россия нанесла много ударов по Украине различными видами оружия. По ее словам, Днепр на этот раз оказался среди городов, которые подверглись наибольшему масштабу атаки.

Последние новости об атаке на Днепр 25 апреля

Во время очередного удара снова пострадал жилой квартал, который уже атаковали ночью, повреждена многоэтажка, семь человек получили ранения, также сообщили об одном погибшем. Отдельно после утренних ударов в пригороде Днепра горели АЗС и грузовики.

В городе прямо говорят о тактике повторных ударов по местам предыдущих попаданий. Мэр Борис Филатов заявил, что Россия целенаправленно бьет по гражданским объектам, а потом повторяет атаку, когда там уже работают спасатели, медики, полиция и коммунальщики.

Под один из таких ударов едва не попал заместитель мэра Юрий Яндульский, который прибыл обследовать разрушения.