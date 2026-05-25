25 мая, 10:22
Обновлено - 10:34, 25 мая

Россия попала по Павлограду: под ударом оказалась многоэтажка, пострадавший

София Рожик

Враг утром 25 мая нанес удар по Павлограду. Пострадала многоэтажка.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Что известно об атаке на Павлоград?

Воздушную тревогу в Павлоградском районе объявили в 9 утра.

В 9:42 Александр Ганжа сообщил об атаке.

Российским ударом изуродована многоэтажка в Павлограде. На месте вспыхнул пожар.

В ОВА также сообщили, что один человек получил ранения – это 18-летний юноша.

Он госпитализирован в состоянии средней тяжести,
– отметил Ганжа.

Угроза для области сохраняется. В 9:51 Воздушные силы предупредили о БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Васильевку, а в 10:20 – в направлении Павлограда.

Напомним, что с вечера 24 мая до 8 утра 25 мая Россия запустила по Украине 262 БпЛА.

ПВО сбила/подавила 246 из них на Севере, Юге и Востоке страны. Но, к сожалению, есть попадание 10 беспилотников на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на еще 7.