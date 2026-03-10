Укр Рус
Днепр Взрывы в Днепре Россияне атакуют Днепр дронами: произошел пожар, поврежден банк
10 марта, 00:01
Обновлено - 00:24, 10 марта

Атака россиян на Днепр повлекла за собой пожар и повреждение банка, есть и пострадавшие

Татьяна Бабич
  • Российские дроны атаковали Днепр, нанеся пожар и повреждение банка.
  • В результате атаки пострадали 4 человека, среди которых 12-летний мальчик и 29-летняя женщина.

Поздно вечером 9 марта оккупанты направили ударные дроны на Днепр. В результате атаки в городе вспыхнул пожар, там поврежден банк.

Об этом сообщили местные власти.

Что известно об атаке на Днепр? 

О взрывах в городе сообщили корреспонденты Общественного еще в 23:02. Заметим, что воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе БпЛА в направлении Днепра. 

Повторные звуки взрывов слышали в 23.06. Глава ОВА Александр Ганжа сообщал, что в регионе работает ПВО. Впоследствии стало известно, что в результате атаки произошел пожар. Взрывной волной повреждены многоэтажное здание и помещение банка. 

По состоянию на 00:10 известно о 4 раненых из-за вражеской атаки. В частности, 29-летняя женщина госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. 60-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте. Он от госпитализации отказался. 

Среди пострадавших 12-летний мальчик, 
– написал Ганжа. 

Также корреспонденты отмечали, что обломки одного из дронов упали на проезжую часть, в административном здании рядом выбиты окна.

Где еще гремели взрывы в последнее время? 

  • Под ударом окупантов вечером 9 марта оказался и Харьков. В Индустриальном районе города после атаки вражеского БпЛА загорелись 2 автомобиля, там также повреждены окна в 2 многоэтажных домах и еще 7 машин.

  • По состоянию на 22:14, по данным мэра, известно о шести пострадавших. 

  • Россияне избивали и по Сумской области. В местной ОВО отмечали, что проблемы с электроснабжением возможны в населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов.