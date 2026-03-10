Атака россиян на Днепр повлекла за собой пожар и повреждение банка, есть и пострадавшие

Поздно вечером 9 марта оккупанты направили ударные дроны на Днепр. В результате атаки в городе вспыхнул пожар, там поврежден банк.

Об этом сообщили местные власти.

Что известно об атаке на Днепр?

О взрывах в городе сообщили корреспонденты Общественного еще в 23:02. Заметим, что воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе БпЛА в направлении Днепра.

Повторные звуки взрывов слышали в 23.06. Глава ОВА Александр Ганжа сообщал, что в регионе работает ПВО. Впоследствии стало известно, что в результате атаки произошел пожар. Взрывной волной повреждены многоэтажное здание и помещение банка.

По состоянию на 00:10 известно о 4 раненых из-за вражеской атаки. В частности, 29-летняя женщина госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. 60-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте. Он от госпитализации отказался.

Среди пострадавших 12-летний мальчик,

– написал Ганжа.

Также корреспонденты отмечали, что обломки одного из дронов упали на проезжую часть, в административном здании рядом выбиты окна.

