Атака россиян на Днепр повлекла за собой пожар и повреждение банка, есть и пострадавшие
- Российские дроны атаковали Днепр, нанеся пожар и повреждение банка.
- В результате атаки пострадали 4 человека, среди которых 12-летний мальчик и 29-летняя женщина.
Поздно вечером 9 марта оккупанты направили ударные дроны на Днепр. В результате атаки в городе вспыхнул пожар, там поврежден банк.
Об этом сообщили местные власти.
Что известно об атаке на Днепр?
О взрывах в городе сообщили корреспонденты Общественного еще в 23:02. Заметим, что воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе БпЛА в направлении Днепра.
Повторные звуки взрывов слышали в 23.06. Глава ОВА Александр Ганжа сообщал, что в регионе работает ПВО. Впоследствии стало известно, что в результате атаки произошел пожар. Взрывной волной повреждены многоэтажное здание и помещение банка.
По состоянию на 00:10 известно о 4 раненых из-за вражеской атаки. В частности, 29-летняя женщина госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. 60-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте. Он от госпитализации отказался.
Среди пострадавших 12-летний мальчик,
– написал Ганжа.
Также корреспонденты отмечали, что обломки одного из дронов упали на проезжую часть, в административном здании рядом выбиты окна.
Где еще гремели взрывы в последнее время?
Под ударом окупантов вечером 9 марта оказался и Харьков. В Индустриальном районе города после атаки вражеского БпЛА загорелись 2 автомобиля, там также повреждены окна в 2 многоэтажных домах и еще 7 машин.
По состоянию на 22:14, по данным мэра, известно о шести пострадавших.
Россияне избивали и по Сумской области. В местной ОВО отмечали, что проблемы с электроснабжением возможны в населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов.