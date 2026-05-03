3 мая, 10:52
Россияне ударили возле автобуса с детьми на Днепропетровщине: есть пострадавшие, в частности дети
Россия нанесла удар возле АЗС в Криничанской громаде. В результате атаки пострадали 6 человек, среди них – ребенок.
В результате удара загорелся грузовик и поврежден автобус. Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.
Что известно о российском ударе?
Утром 3 мая оккупанты цинично ударили по Днепропетровской области. Повреждения получил автобус, который перевозил около 40 детей.
В момент атаки дети успели покинуть транспорт. По информации Днепропетровской ОГА, их эвакуировали в безопасное место и сейчас работают психологи.
К сожалению, ранения получил 10-летний мальчик. Его сразу госпитализировали в состоянии средней тяжести.