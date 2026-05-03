Россияне ударили возле автобуса с детьми на Днепропетровщине: есть пострадавшие, в частности дети

Россия нанесла удар возле АЗС в Криничанской громаде. В результате атаки пострадали 6 человек, среди них – ребенок.

В результате удара загорелся грузовик и поврежден автобус. Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.

Что известно о российском ударе?

Утром 3 мая оккупанты цинично ударили по Днепропетровской области. Повреждения получил автобус, который перевозил около 40 детей.

В момент атаки дети успели покинуть транспорт. По информации Днепропетровской ОГА, их эвакуировали в безопасное место и сейчас работают психологи.

К сожалению, ранения получил 10-летний мальчик. Его сразу госпитализировали в состоянии средней тяжести.