Россияне ударили по многоэтажке в Днепре

В Днепре утром 24 марта слышали взрывы. Во время атаки оккупанты ударили по жилому дому.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. Сейчас данных об ударе очень мало.

Что известно об ударе по Днепру сегодня?

Информацию о пострадавших уточняют.

Враг атаковал Днепр. Поврежден 14-этажный дом,

– написал чиновник в 10:32.

В 10:42 корреспонденты Общественного сообщили о повторных взрывах в Днепре. Впоследствии они добавили, что противовоздушная оборона сбила российский дрон – беспилотник упал в центре города.

Мониторинговые каналы приводили данные, что в направлении Днепра летят реактивные дроны. Воздушные силы не писали об этом в своем телеграм-канале.

"На сейчас информация о погибших или раненых в результате вражеской атаки на Днепр не поступала. В многоэтажке возник пожар", – добавил Александр Ганжа в 10:44.

Он напомнил, что атака на город продолжается, и призвал быть в безопасных местах.

