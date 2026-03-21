Смерть 14-летней девочки в Днепре: новые подробности дела после шокирующего фото курсанта
В Днепре расследуют загадочную гибель 14-летней Анастасии Сытниковой, тело которой нашли в заброшенном здании. Дело сопровождает скандал из-за фото курсанта, который позировал рядом с погибшей.
В Днепре стали известны новые обстоятельства гибели 14-летней Анастасии Сытниковой, которая исчезла в феврале 2026 года. Ее тело правоохранители обнаружили в помещении полуразрушенного бывшего ресторана. Об этом пишет ТСН.
Какие новые подробности резонансного дела стали известны?
Резонанс вызвало появление в соцсетях фото, на котором курсант Днепровский государственный университет внутренних дел позирует с улыбкой возле тела погибшей. Первый проректор вуза Игорь Магдалина назвал такие действия неприемлемыми и пообещал привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.
По данным источников ТСН, правоохранители рассматривают версию, что подросток могла упасть с высоты – вероятно, с крыши здания, где нашли ее вещи. При этом предсмертной записки не обнаружили, а тело находилось на первом этаже.
Известно, что 17 февраля девушка ушла из дома и не вернулась. Последний раз она сообщала матери, что находится возле больницы и планирует вернуться домой, однако впоследствии связь с ней исчезла.
Также сообщается, что в семье не фиксировали недавних конфликтов, однако ранее мать девушки привлекали к административной ответственности. Кроме того, через несколько дней после трагедии в здании, где нашли тело, произошел пожар. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.
Что ранее стало известно о гибели несовершеннолетней?
В конце февраля в Днепре случилась трагедия. Через несколько дней после сообщения об исчезновении полиция обнаружила тело 14-летней девочки.
Дело снова приобрело резонанс из-за циничного поведения курсанта одного из университетов. Жители Днепра считают такое поведение неприемлемым для будущих правоохранителей.
В Днепровском государственном университете внутренних дел уже начали служебное расследование. Учебное заведение сообщил, что установил личность курсанта, который вызвал шок своим поведением. Руководство университета категорически осудило любое неуважение к человеческому достоинству, особенно в случаях, связанных с трагедиями и гибелью людей.