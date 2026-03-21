В Днепре стали известны новые обстоятельства гибели 14-летней Анастасии Сытниковой, которая исчезла в феврале 2026 года. Ее тело правоохранители обнаружили в помещении полуразрушенного бывшего ресторана. Об этом пишет ТСН.

Какие новые подробности резонансного дела стали известны?

Резонанс вызвало появление в соцсетях фото, на котором курсант Днепровский государственный университет внутренних дел позирует с улыбкой возле тела погибшей. Первый проректор вуза Игорь Магдалина назвал такие действия неприемлемыми и пообещал привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

По данным источников ТСН, правоохранители рассматривают версию, что подросток могла упасть с высоты – вероятно, с крыши здания, где нашли ее вещи. При этом предсмертной записки не обнаружили, а тело находилось на первом этаже.

Известно, что 17 февраля девушка ушла из дома и не вернулась. Последний раз она сообщала матери, что находится возле больницы и планирует вернуться домой, однако впоследствии связь с ней исчезла.

Также сообщается, что в семье не фиксировали недавних конфликтов, однако ранее мать девушки привлекали к административной ответственности. Кроме того, через несколько дней после трагедии в здании, где нашли тело, произошел пожар. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.

