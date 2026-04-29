Сегодня Екатерина с дочкой чувствуют себя хорошо, их уже выписали из роддома и они находятся дома. Женщина поделилась с 24 Каналом, как растет Софийка и рассказала о поддержке и любви мужа, которые чувствует даже после его гибели.

Перед смертью сказал, как хочет назвать дочь

Капитан Леонид Семенюк был командиром группы специального назначения Сил Специальных Операций. К сожалению, он погиб 2 октября 2025 года на Сумщине, так и не увидев своей дочери.

Тогда после ранения, чтобы держать Леонида как можно дольше в сознании, собратья постоянно говорили с ним. Они спросили, как Леонид хочет назвать ребенка, если это будет дочь – он произнес имя София. Однако когда военные спросили: "А если родится сын?" – Леонид уже не ответил. Он потерял сознание и погиб.

О поле ребенка пара хотела узнать уже после родов. Екатерина после гибели мужа придерживалась этой идеи – женщина узнала, что у нее родилась дочь, именно в родильном зале.

Екатерина знала сразу, что имя дочери – София. Однако признается, если бы родился мальчик – назвала бы его в честь мужа.

"Копия отца": какой растет София Леонидовна?

Сегодня маленькой Софийке еще даже нет месяца, но своими первыми улыбками она осчастливливает всю семью. После родов Екатерина уже восстановилась и чувствует себя хорошо.

Женщина шутит, что дочь выполняет свои основные задачи – хорошо спит и ест. Сейчас это ее главная работа. А еще она растет очень похожей на своего папу.

Она так похожа на Леню. Просто его копия. Нос, форма лица – это все его,

– рассказала мама девочки.

Из роддома их встречали родные и друзья. А сестра Екатерины передала цветы не только от своей семьи, но и от Леонида. Она знала, что мужчина обязательно встретил бы своих девочек с красивым букетом и запиской.



Леонид точно встретил бы жену с дочкой цветами / Фото предоставлено 24 Каналу



Дочь воина родилась 04.04.2026 / Фото предоставлено 24 Каналу

Трепетным моментом рождения Екатерина поделилась в сети, обращаясь к мужу.

"Ты стал папой, любимый. Спасибо, что через миллионы миров был рядом со мной. Мы все смогли, у тебя такие сильные девушки, ты не представляешь даже насколько. С любовью и теплыми объятиями, твоя маленькая София. Люблю тебя, мой Ле", – написала жена Леонида после рождения дочери.

Особая традиция, которую начал Леонид

Открытка на выписку, которую подарила сестра Екатерины якобы от Леонида – символическая. Дело в том, что Леонид всегда оставлял жене открытки. Их он прятал по всей квартире. Екатерина находила записки и улыбалась, ведь за сотни километров чувствовала его любовь. Ее она чувствует до сих пор.

Записки, которые военный оставлял своей жене / Фото предоставлены 24 Каналу

Обратите внимание! С полной историей Леонида Семенюка, его службой на фронте и сложных операциях, в которых он принимал участие, можно ознакомиться в материале на сайте 24 Канала.

