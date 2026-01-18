Леонид Семенюк был командиром подразделения Вооруженных Сил Украины, на которого равнялись собратья. О его гибели россияне писали: "ликвидировали военного высокого уровня". И это первое слово его жена будет помнить до самой смерти.

31-летний командир погиб 2 октября 2025 года во время боевого задания. Его жизнь невозможно было спасти в боевых условиях, а последнее, что сказал Леонид – как бы хотел назвать ребенка, если родится дочь.

Сейчас Екатерина надевает теплые свитера Леонида, которые ей остались. Они окутывают теплом ее и маленького, еще не рожденного младенца. О женской силе, непоправимом горе и жизни с ним – Екатерина поделилась с 24 Каналом в рамках проекта "Жизнь после потери".

"Ты будешь моей девушкой?": об отношениях Екатерины и Леонида

Екатерина познакомилась с Леонидом 7 декабря 2023 года в Староконстантинове – там парень служил в 7 бригаде тактической авиации.

Она работала фитнес-тренером, а Леонид пришел в зал – так и познакомились.

"Отношения завязались больше по дружбе, потому что с ним было довольно интересно, всегда было о чем поговорить. Он был достаточно развит во всех сферах: то ли музыка, то ли политика... О военном я вообще молчу, потому что он этим жил", – заверила девушка.



Леонид и Екатерина познакомились в спортивном зале / Фото предоставлено 24 Каналу

Пара познакомилась, когда Леонид впервые планировал проходить квалификационный курс Сил специальных операций ВСУ. Однако тогда парень заболел и решил, что ему нецелесообразно сейчас терять достаточно много здоровья. Дело в том, что курс очень сложный и требует высокую физическую и психологическую подготовку.

Три месяца мы просто общались. Мы тренировались в зале, ездили в кино. Как-то Леня вечером подвозил меня домой и спросил: "Будешь ли ты моей девушкой?". Я так смутилась немножко и говорю: "Да, буду",

– вспомнила Екатерина.

Тогда она была приятно удивлена такой осторожностью Леонида к ней. И уже с февраля 2024 года они были парой.

"Отказать ему было невозможно": о прохождении курса ССО

Леонид был капитаном в своей бригаде и хорошим специалистом, его очень любили. С наступлением весны парень заговорил о том, что будет снова пробовать себя в квалификационном курсе ССО. И даже если бы Екатерина хотела повлиять на решение парня – не смогла бы.

"Он так решил. И какие бы аргументы я ему не говорила, он бы все равно пошел. Тогда мы уже жили вместе в Староконстантинове. Он как-то приходит со службы и говорит мне: "Я подал заявку на курс". Я понимала, что нет смысла его отговаривать вообще. Это его выбор, он очень этого хотел. Он был таким человеком, что не мог бы отсиживаться при штабе. Хотя у него была прекрасная возможность, потому что руководство очень его любило", – рассказала Екатерина.

Когда в штабе узнали о курсе ССО, Леонида просто не хотели отпускать, потому что он действительно был незаменимым.

Леонид поехал на курс 1 июня. Месяц он вообще был без связи, у всех забрали телефоны. Вместе с ним проходили курс более 150 человек, но закончили его только около 20, среди них был и Леонид.

Что интересно, парень после курса должен был остаться в центре инструктором, но он сам сказал, что не имеет боевого опыта и должен его набраться.



Леонид жил военным делом / Фото предоставлено 24 Каналу

"Узнали, что нас уже трое": Екатерина забеременела накануне гибели мужа

В конце июня Леонид приехал домой и пара запланировала отпуск в Карпатах. Там на горе Шпицы 7 июля Леонид сделал предложение Екатерине.

Это вообще было очень неожиданно. Он очень изменился именно после этой ротации. Я сейчас понимаю, что он очень спешил жить, потому что увидел, что такое война. Он терял товарищей. Это все было очень сложно. Он говорил: "Завтра нет, у нас только сегодня". После этого отпуска мы через месяц узнали, что нас уже трое,

– поделилась Екатерина.

"Тогда мы виделись в последний раз": внезапное бракосочетание и прощание

В августе Леониду получилось вырваться домой, и именно во время этого отпуска пара внезапно решила пожениться. Леониду сообщили, что у подразделения большие потери, их вызывают на ротацию. Девушка пыталась убедить его, чтобы перенести бракосочетание на позже, чтобы хорошо подготовиться. Однако Леонид был категоричным и настоял на том, чтобы стать супругами уже через несколько дней.

У нас были обручальные кольца куплены. Мы подали заявление в ЗАГС в четверг, в субботу поженились, а во вторник, 26 августа, он уже поехал на ротацию. Тогда мы виделись в последний раз,

– рассказала Екатерина.

Девушка говорит, что свадьба не была такой, о которых обычно мечтают девушки. Все происходило очень быстро. Нашли фотографа, Екатерине сделали прическу, а платье успела купить за два дня до события.



Пара поженилась в последнем отпуске Леонида / Фото предоставлено 24 Каналу

Физически побыть супругами и насладиться временем вместе пара смогла лишь неполных 3 дня. Далее Леонид уехал на службу и уже не вернулся.

"Красавица наша": последнее сообщение жене

Леонид всегда звонил жене перед тем, как шел на задание. После окончания разговора Екатерина еще очень много ему писала, хоть и телефон мужа уже был выключенным. Бывало, за 3 – 5 дней, пока Леонид на задании, Екатерина отправляла по 300 – 500 сообщений.

У меня день начинался с того, что я всегда ему писала: "Я проснулась, я еду на работу, я потренировалась, я еду мыть авто". И во время последнего разговора я у него спросила, будет ли он еще на связи. Он сказал, что всего несколько минут, чтобы отписать ребятам,

– вспомнила девушка.

Тогда было довольно прохладно, Екатерина была одета в свитер Леонида. После разговора она прислала ему свое фото, написав: "Мы взяли твой свитер". Он отписал: "Красавица наша". Это было последнее сообщение жене.

Приехала к мужу в Сумы, не зная о его гибели

Ротация Леонида и его товарищей была на Сумском направлении в населенном пункте Садки.

"Они очень много работали в тылу врага, проводили очень много спецопераций за рубежом. Они проникали туда, где не проникали обычные подразделения ВСУ, пехота", – отметила жена Леонида.

Как-то вечером после работы Екатерина решила взять билет и поехать в Сумы, хотела сделать сюрприз мужу. 4 октября в 12:00 она приехала в город и ждала, пока муж выйдет на связь. Екатерина просто сидела в кафе, когда ей позвонил командир. Оказалось, что они пришли к ней домой в Хмельницком с документами, пока она спокойно ждала мужа в Сумах.

Когда он сказал: "Екатерина Олеговна" – я сразу попросила ответить, что с Леней. Он мне сказал, что во время выполнения боевого задания в контактном стрелковом бою Леонид погиб. И все,

– рассказала Екатерина.

Тогда в Сумах девушку встретили товарищи мужа, с которыми она всю ночь возвращалась домой, где уже ее ждало тело Леонида.

Товарищи рассказали Екатерине, что ее муж как командир шел первым в бой, с ним было еще двое ребят.

"Начался контактный бой. Ребята уничтожили группу врага, они продвигались, чтобы осматривать тела и документы. И в этот момент они не увидели, что с левой стороны там был еще кто-то, оттуда начался огонь. Сначала огонь пошел на товарища, который с ним погиб, он был ближе всего к позиции врага. Леня и другой парень получили ранения", – отметила Екатерина.

Состояние Леонида все это время было стабильным, у него было 2 ранения. Больше всего пострадала брюшная полость и бедро. Он еще самостоятельно смог отойти, ему оказывали медицинскую помощь, но ранение было настолько тяжелым, что в тех обстоятельствах просто ничего не могли сделать.

Когда Леонида пытались спасти, собратья постоянно говорили с ним, чтобы удержать парня в сознании.

"Спрашивали у него, как он хочет назвать ребенка, если это будет дочь. Леня назвал то имя, которое мы обсуждали ранее вместе. Но когда они у него спросили, каким будет имя, если это мальчик – он уже ничего не ответил. Он умер на руках товарищей, и они смогли забрать его тело только на следующий день", – сказала Екатерина.

"Мне заболело от этого слова": что писали о Леониде россияне

Через день после гибели Леонида в российских пабликах опубликовали его фотографию, перечеркнутую красным крестом. Там написали, что "ликвидировали командира боевого подразделения". Это сообщение шокировало Екатерину.

"Мне просто не укладывалось в голове. Слово "ликвидирован". Это мой муж, он пошел защищать свою землю, защищать будущее своего ребенка и всех, кто живет в Украине. И просто слово "ликвидирован" – оно так сильно заболело, как тот момент, когда говорили о гибели Лени", – объяснила Екатерина.



Екатерину шокировало сообщение в российских пабликах / Фото предоставлено 24 Каналу

"Мне не вернется муж, а ребенку не вернется папа": о жизни после потери

Сейчас Екатерина ожидает рождения их с Леонидом ребенка. Каждое утро она сама себе задает вопрос: "Откуда столько сил все это переживать?".

Леня был для меня примером. Вместе с ним я выросла сознательной украинкой, я начала интересоваться политикой, я начала читать очень много исторических книг, хотя раньше не делала этого вообще. Я начала интересоваться военной тематикой и много донатить. Он был примером для меня во всем, а еще он так классно готовил. И когда Лени не стало, я пообещала себе, что я буду его продолжением,

– заверила Екатерина.

Ранее, еще до гибели мужа, девушка очень жаловалась, что у нее ничего не получается. Не получается ездить на автомобиле на механике, не получается что-то в работе. После гибели Леонида у нее начало получаться все.

"Я разобралась в зимних колесах, я разобралась в ремонте авто, я начала нормально ездить. Как-то оно так сложилось, что гибель Лени дала мне настолько много сил, как бы это странно не звучало. Я стала вроде как он, только в женском теле", – рассказала Екатерина.

Девушка и сама не понимает свое состояние сейчас, ведь видела очень много жен и девушек, которые теряли своих любимых на войне. Ее состояние не такое, как у них.

Я понимаю, что Леня мне подарил свою жизнь, и я не могу его просто тратить, впасть в депрессию, закрыться дома, никуда не выходить. Я понимаю, что это ничего не изменит. Мне не вернется муж, а ребенку не вернется папа,

– поделилась жена Леонида.

"Наверное, это просто где-то муж рядом со мной, я всегда с ним разговариваю. Иногда что-то рандомное просто к нему говорю, потому что я понимаю, что он не мог меня покинуть совсем. И то состояние, которое сейчас во мне есть – состояние прочности, состояние твердости, состояние железа и бетона ко всему, что произошло – это точно его заслуга. Это не моя заслуга. Я бы сама так просто... Я бы не смогла", – подытожила Екатерина Семенюк.

Леонид всегда говорил жене: "Ты должна быть сильной". Готовил ли он ее к своей гибели – неизвестно, однако точно понимал, что есть очень большие риски. И даже когда он ехал на первую ротацию, то записал все пароли от банковских карточек, ноутбука и телефона. Он положил эту записку там, где хранились средства.

Я помню, как расплакалась и спросила, для чего он это сделал. Он просто сказал, что так должно быть. И всё. Возможно, он чувствовал, что может произойти непоправимое,

– сказала Екатерина.

Сейчас младенец Семенюков, к счастью, развивается хорошо. Но его мама до сих пор не знает, кто родится: мальчик или девочка. Леонид предлагал узнать о поле уже после рождения ребенка. Жена решила, что так и будет.

Екатерину ждет период безусловной любви, тепла и нежного сопения младенца. Однако все это – с большой раной в сердце, которая никогда не исчезнет. Леонид действительно не мог оставить жену, теперь для нее он всегда будет жить в их ребенке – в глазах, устах и маленьких ручках, которые будут обнимать ее вместо него.