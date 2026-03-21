У Дніпро стали відомі нові обставини загибелі 14-річної Анастасії Ситнікової, яка зникла у лютому 2026 року. Її тіло правоохоронці виявили у приміщенні напівзруйнованого колишнього ресторану. Про це пише ТСН.

Які нові подробиці резонансної справи стали відомі?

Резонанс викликала поява в соцмережах фото, на якому курсант Дніпровський державний університет внутрішніх справ позує з усмішкою біля тіла загиблої. Перший проректор вишу Ігор Магдаліна назвав такі дії неприйнятними та пообіцяв притягнути винних до дисциплінарної відповідальності.

За даними джерел ТСН, правоохоронці розглядають версію, що підліток могла впасти з висоти – ймовірно, з даху будівлі, де знайшли її речі. При цьому передсмертної записки не виявили, а тіло знаходилося на першому поверсі.

Відомо, що 17 лютого дівчина пішла з дому та не повернулася. Востаннє вона повідомляла матері, що перебуває біля лікарні та планує повернутися додому, однак згодом зв'язок із нею зник.

Також повідомляється, що в родині не фіксували нещодавніх конфліктів, однак раніше матір дівчини притягували до адміністративної відповідальності. Крім того, через кілька днів після трагедії у будівлі, де знайшли тіло, сталася пожежа. Наразі обставини події встановлюються.

Що раніше стало відомо про загибель неповнолітньої?