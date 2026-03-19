Відомо, що до пошуків Анастасії залучали курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Саме один із них втрапив у скандал. Про це повідомляє телеканал D1.

Що відомо про цинічну витівку курсанта з Дніпра?

Тіло дівчинки знайшли у закинутому кафе біля парку Шевченка. Один із курсантів сфотографувався поруч із загиблою. На оприлюдненому знімку він у формі усміхається і позує біля тіла дівчини.

За словами знайомих родини, рідним не показували тіло майже два тижні. Причини смерті та результати розслідування поки не розголошують, але повідомляється, що на місці не виявили телефону та особистих речей дівчини. Востаннє вона була онлайн 17 лютого.

Вчинок курсанта спричинив хвилю критики у соцмережах. Мешканці Дніпра наголошують, що така поведінка є неприпустимою для майбутнього правоохоронця. У Дніпровському державному університеті внутрішніх справ уже розпочали службове розслідування.

У навчальному закладі заявили, що вже встановили особу курсанта, який шокував усіх ганебною поведінкою.

Керівництво університету заявляє, що категорично засуджує будь-яку неповагу до людської гідності, особливо у ситуаціях, пов'язаних із трагедіями та загибеллю людей. Там наголошують: така поведінка є неприпустимою для курсантів і майбутніх правоохоронців.