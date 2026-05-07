Подробиці атаки розповіли в ДТЕК.

Що відомо про удар по енергетиках?

У компанії зазначили, що бригада прямувала до одного з прифронтових міст для відновлювальних робіт на об'єкті. Просто під час руху російських FPV-дрон вдарив по машині енергетиків.

На щастя, працівники встигли швидко залишити автомобіль, ніхто з них не постраждав. При цьому сама автівка через серйозні пошкодження вже не може виїжджати на ремонти.

Унаслідок прямого влучання дрона значно пошкоджено кабіну автовишки: вибито двері, розбито скло та деформовано каркас. Також ушкоджено частину обладнання й кран-маніпулятор.

Це вже 264 атака росіян на мережеві енергооб'єкти Дніпропетровщини,

– підкреслили в ДТЕК.

Там також додали, що попри небезпеку, енергетики щодня повертають світло людям на прифронтових територіях.

Де ще ставалися подібні цинічні атаки?

17 лютого на Донеччині ворожий безпілотник атакував авто зі співробітниками Слов'янської ТЕС. Унаслідок удару загинули троє енергетиків. У відомстві наголосили, що це черговий доказ високої ціни забезпечення країни електроенергією та теплом.

Раніше, у жовтні 2025 року на Чернігівщині росіяни били по енергооб'єктах, залишивши без світла десятки тисяч споживачів. Під час ремонтних робіт обстріляли бригаду енергетиків – працівники встигли сховатися, однак службове авто було пошкоджене.

А в травні на Сумщині російський дрон уразив автомобіль енергетиків, унаслідок чого загинув працівник Сумиобленерго Олександр Федченко. Тоді ж ще троє людей дістали поранення під час атаки.

Яка ситуація в Україні з енергетикою?

Ймовірність масштабних перебоїв з електропостачанням улітку 2026 року, як розповів у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Юрій Корольчук, наразі оцінюють як низьку – навіть за умов тривалої спеки та підвищеного навантаження на енергосистему.

Водночас фахівці застерігають, що ситуація може змінитися у разі поновлення Росією інтенсивних атак на енергетичну інфраструктуру України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір суттєво збільшити обсяги атомної генерації – до 25 гігаватів до 2050 року. Серед ключових планів – добудова третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС, а також спорудження нових ядерних потужностей.

Тим часом ДТЕК анонсував будівництво на Полтавщині одного з найбільших вітропарків у Європі. Потужність майбутньої вітроелектростанції сягатиме 650 мегаватів, а обсяг інвестицій перевищить один мільярд євро.