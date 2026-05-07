Про зміну тактики ударів окупантів по Україні попереджають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

По чому стали цілитися росіяни?

За понад чотири роки повномасштабної війни Росія неодноразово атакувала українські АЗС, а у квітні-травні 2026 року небезпека тільки зросла.

Армія країни-агресорки застосовує безпілотники з низьким енергоспоживанням для ударів по автозаправних станціях, розташованих відносно близько до лінії фронту.

Для таких ударів, за повідомленнями, використовуються дрони типу V2U з елементами штучного інтелекту, які заздалегідь запрограмовані на націлювання саме на АЗС.

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов стверджує, що такі удари часто спрямовані не просто по території заправок, а по газових модулях і найбільш вразливих елементах інфраструктури.

Фахівці радять власникам АЗС додатково захищати такі ділянки сітками або іншими конструкціями, однак наголошують, що будь-які засоби захисту мають відповідати вимогам інженерної та пожежної безпеки, щоб не ускладнювати доступ рятувальників у разі ураження.

До слова, за інформацією WSJ, китайські компанії, за повідомленнями, постачають деталі для безпілотників, які використовують Росія та Іран, попри чинні західні санкції.

Нещодавно голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявив, що удари Росії по українських заправках замість військових об'єктів свідчать про її слабкість і безсилля.

На його думку, через неможливість уражати добре захищені військові цілі російська армія атакує цивільну інфраструктуру, зокрема у прифронтових регіонах, фактично вдаючись до терору

Харків і Дніпро потерпають від ударів по АЗС: що відомо?

Мер Харкова Ігор Терехов днями повідомив, що Росія продовжує атакувати цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру міста, зокрема останнім часом частіше цілячись в автозаправні станції. За його словами, протягом доби 3 травня було пошкоджено п'ять АЗС, однак дефіциту пального в місті немає, і заправки продовжують працювати.

А на Дніпропетровщині 3 травня російський удар поблизу автозаправки в Криничанській громаді пошкодив автобус із дітьми та вантажівку. Унаслідок інциденту постраждали шість осіб, серед них дитина.

Поранених, зокрема 10-річного хлопчика та вагітну жінку, госпіталізували, а дітей з автобуса евакуювали у безпечне місце.