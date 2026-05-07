Об изменении тактики ударов оккупантов по Украине предупреждают аналитики Института изучения войны (ISW).

Читайте также В Днепре прогремели взрывы: пострадали два человека, среди них – беременная 21-летняя женщина

По чему стали целиться россияне?

За более чем четыре года полномасштабной войны Россия неоднократно атаковала украинские АЗС, а в апреле-мае 2026 года опасность только возросла.

Армия страны-агрессора применяет беспилотники с низким энергопотреблением для ударов по автозаправочным станциям, расположенных относительно близко к линии фронта.

Для таких ударов, по сообщениям, используются дроны типа V2U с элементами искусственного интеллекта, которые заранее запрограммированы на нацеливание именно на АЗС.

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов утверждает, что такие удары часто направлены не просто по территории заправок, а по газовым модулям и наиболее уязвимым элементам инфраструктуры.

Специалисты советуют владельцам АЗС дополнительно защищать такие участки сетками или другими конструкциями, однако отмечают, что любые средства защиты должны соответствовать требованиям инженерной и пожарной безопасности, чтобы не затруднять доступ спасателей в случае поражения.

К слову, по информации WSJ, китайские компании, по сообщениям, поставляют детали для беспилотников, которые используют Россия и Иран, несмотря на действующие западные санкции.

Недавно председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что удары России по украинским заправкам вместо военных объектов свидетельствуют о ее слабости и бессилии.

По его мнению, из-за невозможности поражать хорошо защищенные военные цели российская армия атакует гражданскую инфраструктуру, в частности в прифронтовых регионах, фактически прибегая к террору

Харьков и Днепр страдают от ударов по АЗС: что известно?

Мэр Харькова Игорь Терехов на днях сообщил, что Россия продолжает атаковать гражданские объекты и критическую инфраструктуру города, в частности в последнее время чаще целясь в автозаправочные станции. По его словам, в течение суток 3 мая было повреждено пять АЗС, однако дефицита топлива в городе нет, и заправки продолжают работать.

А на Днепропетровщине 3 мая российский удар вблизи автозаправки в Криничанской громаде повредил автобус с детьми и грузовик. В результате инцидента пострадали шесть человек, среди них ребенок.

Раненых, в частности 10-летнего мальчика и беременную женщину, госпитализировали, а детей из автобуса эвакуировали в безопасное место.