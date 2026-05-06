Подробности схемы обхода западных санкций рассказывает The Wall Street Journal.

Что известно о поставках китайских деталей для "Шахедов"?

Китайские компании начали более откровенно поставлять России и Ирану компоненты для "Шахедов", игнорируя американские санкции.

Ранее китайские экспортеры скрывали сотрудничество, указывая ложные данные о некоторых грузах, чтобы обойти санкции Запада. Однако Министерство финансов США и аналитики по вопросам вооружений утверждают, что теперь КНР не причиняет себе лишних хлопот. Бывшие чиновники Минфина заявили, что Китай уже давно перенаправляет американские и европейские компоненты, среди которых двигатели и микрочипы, на заводы по производству дронов в Иране и России.

Компания Xiamen Victory Technology даже рекламировала двигатели немецкой разработки Limbach L550, используемые в дронах-камикадзе. Журналисты нашли на сайте этой компании изображение "Шахеда". Рядом можно заметить рекламный слоган, в котором говорится об инновационных решениях для авиационных двигателей.

Представитель компании заявил журналистам, что двигатели используются якобы только для гражданских дронов и не направляются в Иран или Россию.

WSJ отмечает, что Пекин также наращивает производство собственных компонентов для дронов. Обычно для этого привлекают маленькие заводы, которые не боятся западных санкций. Расследование Министерства финансов США установило, что почти все американские и европейские детали перенаправлялись через подставные компании, которые легко создаются в Гонконге, к розничным торговцам в материковом Китае или же к самому Гонконгу. Такая схема помогает скрыть конечный пункт назначения груза – Россия или Иран.

Как западные компании борются с Пекином?

В 2024 году Минфин США ввел санкции против ряда гонконгских подставных фирм. Их обвиняют в сотрудничестве с Хамедом Дехганом – иранским торговцем, чья компания была ключевым поставщиком для иранских программ по производству беспилотников и ракет. Уже через год он работал с новыми компаниями из Гонконга.

Британская группа Conflict Armament Research, расследующая незаконный оборот оружия, заявила о существенном росте в "Шахедах" компонентов китайских фирм. Местные компании все чаще готовы открыто торговать компонентами для беспилотников с Россией и Ираном и все откровеннее игнорировать европейские и американские санкции.

Эксперты считают, что Запад не способен остановить эти поставки. Поэтому основная его задача – максимально повысить расходы для России и Ирана.

Какие последние новости Китая?

Китай отказался соблюдать санкции США в отношении НПЗ, связанных с иранской нефтью. В Пекине уверены, что ограничения Трампа нарушают международные нормы, поэтому не будут учитывать их.

Китай планирует усилить устойчивость экономики к внешним вызовам и укрепить энергетическую безопасность на фоне нестабильности, которую вызвала война в Иране. В то же время экономический рост страны оказался даже лучше, чем ожидали в начале года.

Украина пытается уменьшить зависимость от Китая, сотрудничая с Тайванем по компонентам для БПЛА. Несмотря на усилия, полностью отказаться от китайских поставок пока не удается из-за их доступности и низкой цены.