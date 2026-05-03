Что известно о решении Китая относительно американских санкций?

О том, почему Пекин против ограничений Трампа, пишет Bloomberg.

Смотрите также Топливо, продукты и квартиры будут дорожать: чего ждать от цен и курса доллара в мае

Еще в прошлом месяце США ввели санкции против нефтеперерабатывающего завода Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co. и еще нескольких частных предприятий по переработке ресурса. Для китайских компаний эти ограничения стали причиной замораживания активов, запретов на сделки.

В субботу, 2 мая, в Министерстве торговли Китая сделали заявление. В сообщении говорилось о том, что:

санкции США незаконно ограничили торговлю Китая с третьими странами;

санкции нарушают международные нормы.

Поэтому правительство приказывает компаниям не обеспечивать выполнение санкций в отношении 5 национальных НПЗ. Именно эти 5 заводов оказались под ограничениями из-за продажи иранской нефти.

Китайское правительство последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют разрешения Организации Объединенных Наций и основы для международного права, – отметили в министерстве.

В частности известно, что в приказе Китая для местных бизнесов говорится о "запрете признания, выполнения и соблюдения санкций".

Как результат, "отмена" американских санкций должна смягчить последствия для Пекина.

Что известно об импорте нефти из Ирана и положении Китая?

Китай как один из крупнейших импортеров ресурса имеет очевидные последствия для рынка на фоне войны в Иране. Возможный дефицит заставляет страну искать решение. Так, Пекин регулярно импортирует российскую и иранскую нефть.

Как пишет Reuters, в течение марта 2026 года Китай импортировал рекордные 1,8 миллиона баррелей иранской нефти в сутки. Это связано с тем, что даже в кризис, государство имеет целью поддерживать привычные объемы производства на высоком уровне.

Заметьте! Импорт в 1,8 миллиона баррелей в сутки – это почти 90% всего экспорта Тегерана в Китай.

В то же время санкции США по судоходству из Тегерана, которые действуют от 13 апреля, уже в ближайшее время могут создать не очень оптимистичный сценарий для китайцев.

Из-за войны на Ближнем Востоке и как следствие высокие цены на нефть, в Китае цены на внутреннем рынке тоже стремительно пошли вверх. Несмотря на то, что правительство пытается контролировать показатели – рынки не успевают реагировать на изменения.

Доход от переработки ресурсов уже на самом низком уровне за год. Некоторые показатели имеют отрицательные значения.

В частности ограничения США в отношении китайских НПЗ – тоже имеют влияние. Как отмечают эксперты, это может усилить осмотрительность покупателей нефти, но полностью не остановит процесс торговли.

Так, через несколько месяцев общая ситуация может существенно отразиться на поставках нефти в Китай.

Какие последствия имеют война в Иране и блокирование Ормузского пролива?

В интервью для 24 Канала инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса объяснил, что из-за ограничения Ормуза уже сейчас можно говорить о дефиците газа, нефти и авиационного топлива.

По словам эксперта, этим летом Украина, Европа и весь мир в целом почувствуют дефицит удобрений. Не будет хватать также средств противодействия колорадским жукам. Растения не будет чем защищать. І если до июля Ормузский пролив не разблокируют – будет серьезный удар по урожаю.

Также из-за длительной блокады Ормуза цены на горючее не уменьшаются, бензин дорожает и в странах усиливается инфляция. Эксперт приводит аналогию: "Это как метастазы от того, что происходит вокруг Ормузского пролива. Сейчас они распространяются по мировой экономике, но организм это игнорирует. А потом вдруг окажется, что уже условно четвертая стадия. Сегодня все идет к тому".

Ранее также стало известно, что из-за затянувшейся войны на Ближнем Востоке в июне часть стран может столкнуться с дефицитом нефти. Как отмечает Компания ConocoPhillips критическую нехватку почувствуют лишь некоторые государства. Однако общая ситуация осложняется из-за того что Ормузский пролив до сих пор заблокирован.