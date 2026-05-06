Подробиці схеми обходу західних санкцій розповідає The Wall Street Journal.

Дивіться також У дронах Росії знайшли деталі з США, Японії та ЄС, – Власюк

Що відомо про постачання китайських деталей для "Шахедів"?

Китайські компанії почали більш відверто постачати Росії та Ірану компоненти для "Шахедів", ігноруючи американські санкції.

Раніше китайські експортери приховували співпрацю, вказуючи неправдиві дані про деякі вантажі, щоб обійти санкції Заходу. Проте Міністерство фінансів США та аналітики з питань озброєнь стверджують, що тепер КНР не завдає собі зайвого клопоту. Колишні посадовці Мінфіну заявили, що Китай уже давно перенаправляє американські та європейські компоненти, серед яких двигуни та мікрочипи, на заводи з виробництва дронів в Ірані та Росії.

Компанія Xiamen Victory Technology навіть рекламувала двигуни німецької розробки Limbach L550, що використовуються в дронах-камікадзе. Журналісти знайшли на сайті цієї компанії зображення "Шахеда". Поруч можна помітити рекламний слоган, у якому йдеться про інноваційні рішення для авіаційних двигунів.

Представник компанії заявив журналістам, що двигуни використовуються нібито лише для цивільних дронів і не надсилаються до Ірану чи Росії.

WSJ зазначає, що Пекін також нарощує виробництво власних компонентів для дронів. Зазвичай для цього залучають маленькі заводи, які не бояться західних санкцій. Розслідування Міністерства фінансів США встановило, що майже всі американські та європейські деталі перенаправлялися через підставні компанії, які легко створюються в Гонконгу, до роздрібних торговців у материковому Китаї або ж до самого Гонконгу. Така схема допомагає приховати кінцевий пункт призначення вантажу – Росія або Іран.

Як західні компанії борються з Пекіном?

У 2024 році Мінфін США запровадив санкції проти низки гонконзьких підставних фірм. Їх звинувачують у співпраці з Хамедом Дехганом – іранським торговцем, чия компанія була ключовим постачальником для іранських програм із виробництва безпілотників і ракет. Вже через рік він працював з новими компаніями з Гонконгу.

Британська група Conflict Armament Research, що розслідує незаконний обіг зброї, заявила про суттєве зростання у "Шахедах" компонентів китайських фірм. Місцеві компанії все частіше готові відкрито торгувати компонентами для безпілотників з Росією та Іраном та все відвертіше ігнорувати європейські та американські санкції.

Експерти вважають, що Захід не здатний зупинити ці поставки. Тож основна його задача – максимально підвищити витрати для Росії та Ірану.

Які останні новини Китаю?

Китай відмовився дотримуватись санкцій США щодо НПЗ, пов'язаних з іранською нафтою. У Пекіні впевнені, що обмеження Трампа порушують міжнародні норми, тож не враховуватимуть їх.

Китай планує посилити стійкість економіки до зовнішніх викликів і зміцнити енергетичну безпеку на тлі нестабільності, яку спричинила війна в Ірані. Водночас економічне зростання країни виявилося навіть кращим, ніж очікували на початку року.

Україна намагається зменшити залежність від Китаю, співпрацюючи з Тайванем щодо компонентів для БпЛА. Попри зусилля, повністю відмовитися від китайських постачань поки не вдається через їхню доступність і низьку ціну.