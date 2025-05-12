Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АТ "Сумиобленерго".

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Внаслідок удару по Сумщині є загиблий

Російська армія вдарила по Сумській громаді близько 10:30. За даними міської військової адміністрації, внаслідок атаки одна людина загинула, а ще троє зазнали поранень.

Згодом стало відомо, що загиблий працівник Сумиобленерго – це 44-річний водій автотранспортних засобів Федченко Олександр Іванович.

Олександр був чудовою людиною та професійним працівником. У 2024 році за заслуги в енергетиці чоловік був нагороджений Подякою Міністерства енергетики України, а у 2022 році – відзначений Подякою міського голови Сум. Енергетик возив бригаду на відновлення мереж у прикордонні попри небезпеку, завжди сміливо виконував свою роботу, жодного разу не відмовився від завдання,

– написали в Сумиобленерго.

У компанії Олександр Федченко пропрацював половину свого життя – 22 роки.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Федченка. Світла пам'ять!

До слова, 12 травня російські БпЛА атакували також Одеську область, у Білгород-Дністровському було поранено одну людину. Там зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини.