Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

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В результате удара по Сумской области есть погибший

Российская армия ударила по Сумской общине около 10:30. По данным городской военной администрации, в результате атаки один человек погиб, а еще трое получили ранения.

Впоследствии стало известно, что погибший работник "Сумыоблэнерго" – это 44-летний водитель автотранспортных средств Федченко Александр Иванович.

Александр был замечательным человеком и профессиональным работником. В 2024 году за заслуги в энергетике человек был награжден Благодарностью Министерства энергетики Украины, а в 2022 году – отмечен Благодарностью мэра Сум. Энергетик возил бригаду на восстановление сетей в приграничье несмотря на опасность, всегда смело выполнял свою работу, ни разу не отказался от задания,

– написали в "Сумыоблэнерго".

В компании Александр Федченко проработал половину своей жизни – 22 года.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Федченко. Светлая память!

К слову, 12 мая российские БпЛА атаковали также Одесскую область, в Белгород-Днестровске было ранен один человек. Там зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, административного здания и пожарной части.