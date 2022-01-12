Стреляли на детской площадке: в Днепре на проспекте Героев задержали группу дебоширов

На проспекте Героев в Днепре, во дворе одного из домов устроили ночную стрельбу. Дебоширы пытались убежать от копов.

Про шум во дворе сообщил житель дома по проспекту Героев. Он отметил, что на детской площадке стреляли неизвестные.

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Подробности стрельбы в Днепре

Правоохранители обнаружили, что 2 женщины и 2 мужчины действительно находились возле жилых домов. Когда они увидели полицейских, кинулись бежать.

Дебоширов поймали. Во время поверхностной проверки у одной из женщин был обнаружен травматический пистолет. Ее спутник имел при себе 2 магазина с патронами.

В Днепре устроили ночную стрельбу на детской площадке / Фото патрульной полиции

Выяснилось, что у одного из мужчин было разрешение на ношение оружия. Он заявил, что стрелял.

Нетрезвые дебоширы

По информации издания "Информатор", в тот вечер прозвучало не менее 10 выстрелов.

Владелец пистолета Flarm T910 был в нетрезвом состоянии. Неподалеку от него обнаружили отстрелянные гильзы.

Оружие изъяли правоохранители. Четырех жителей Днепра забрали в отделение полиции для установления обстоятельств происшествия.

Стрельба возле Киева

Другой случай с использованием пистолета произошел в селе Софиевская Борщаговка возле Киева. Человек стрелял с балкона по людям.

На место прибыли полицейские, следователи и спецназовцы. Через некоторое время нарушителя задержали.

Известно, что под прицел стрелка попали коммунальщики. Сотрудники местной коммунальной службы проводили работы рядом с его домом.

Смотрите видео, на котором мужчина стрелял по людям на Софиевской Борщаговке:

Еще один мужчина напился и решил пострелять в Голосеевском районе Киева. Он обстрелял окна общежития из винтовки.

О нарушении сообщила консьержка дома напротив общежития, вызвавшая полицию. Она также помогла правоохранителям вычислить квартиру, откуда производили выстрелы.

Выяснилось, что у 37-летнего киевлянина ранее была судимость. Свои действия он объяснить не смог. При нем обнаружили пневматическую винтовку с патронами.