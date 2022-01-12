Стріляли на дитячому майданчику: у Дніпрі на проспекті Героїв затримали групу дебоширів

На проспекті Героїв у Дніпрі, в дворі одного з будинків влаштували нічну стрілянину. Дебошири намагалися втекти від копів.

На шум у дворі повідомив мешканець будинку на проспекті Героїв. Він зазначив, що на дитячому майданчику стріляли невідомі.

Зверніть увагу Псевдожурналіст влаштував стрілянину в сільському кафе біля Кривого Рогу

Подробиці стрілянини в Дніпрі

Правоохоронці виявили, що 2 жінки та 2 чоловіків справді перебували біля житлових будинків. Коли вони побачили поліцейських, почали тікати.

Дебоширів зловили. Під час поверхневої перевірки в однієї з жінок виявили травматичний пістолет. Її супутник мав при собі 2 магазини з набоями.



У Дніпрі влаштували нічну стрілянину на дитячому майданчику / Фото патрульної поліції

З'ясувалося, що один із чоловіків мав дозвіл на носіння зброї. Він заявив, що стріляв.

Нетверезі дебошири

За інформацією видання "Інформатор", у той вечір пролунало щонайменше 10 пострілів.

Власник пістолета Flarm T910 був у нетверезому стані. Неподалік від нього знайшли відстріляні гільзи.

Зброю вилучили правоохоронці. Чотирьох жителів Дніпра забрали до відділку поліції для встановлення обставин події.

Стрілянина біля Києва

Інший випадок з використанням пістолета стався у селі Софіївська Борщагівка біля Києва. Чоловік стріляв з балкона по людях.

На місце прибули поліцейські, слідчі та спецпризначенці. За деякий час порушника затримали.

Відомо, що під приціл стрільця потрапили комунальники. Працівники місцевої комунальної служби проводили роботи поруч із його будинком.

Дивіться відео з чоловіком, який стріляв по людях у Софіївській Борщагівці:

Ще один чоловік напився та вирішив постріляти у Голосіївському районі Києва. Він обстріляв вікна гуртожитку з гвинтівки.

Про порушення повідомила консьєржка будинку навпроти гуртожитку, яка викликала поліцію. Вона також допомогла правоохоронцям вирахувати квартиру, звідки здійснювали постріли.

З'ясувалося, що 37-річний киянин раніше мав судимість. Свої дії він пояснити не зміг. При ньому знайшли пневматичну гвинтівку з набоями.