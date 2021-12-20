Изнасиловал и убил 11-летнего мальчика: суд в Днепре вынес приговор подозреваемому

В Днепропетровской области суд вынес приговор за убийство, изнасилование и кражу. Ранее судимому суд назначил высшую меру наказания.

Трагедия произошла в мае 2020 года. Соответствующее сообщение появилось на сайте Днепропетровской областной прокуратуры.

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В Днепропетровской области за убийство мальчика дали пожизненное

При публичном обвинении Днепропетровской областной прокуратуры суд назначил высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы мужчине за убийство и изнасилование, а также за совершение кражи,

– рассказали в прокуратуре.

Там объяснили, что доказали, что в мае 2020 года ранее судимый мужчина:

"привел 11-летнего мальчика к себе в дом – полуразрушенное здание на территории психбольницы в Днепре, где он проживал после освобождения из тюрьмы;

будучи пьяным, он задушил подростка, с которым познакомился незадолго до убийства".

"Когда мальчик больше не мог оказать сопротивление, осужденный его изнасиловал, а затем украл мобильный телефон", – установили правоохранители.

ТСН сообщило, что осужденному 65 лет. В тот трагический день мальчик рассказал бабушке по телефону, что идет по территории психиатрической больницы. Через несколько часов он перестал выходить на связь. Потому бабушка позвонила в полицию. Правоохранители обнаружили тело ребенка в заброшенном помещении.

Сам подсудимый вину не признал. Сейчас приговор суда еще не вступил в законную силу.

Кратко о последних трагических случаях с детьми и подростками

20 декабря из-за сильного ветра в Австралии погибли 6 детей. Они выпали из надувного батута, поднявшего ветер на 10 метров вверх.

19 декабря в Одесской области, а именно вблизи станции Чубовка, электропоезд сбил местного 17-летнего юношу. Машинист, заметив человека, затормозил и подал звуковой сигнал, но это не помогло. Сведения о трагедии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении действующих на транспорте правил.

Еще в марте 2021 года на улице Зеленой, что во Львове, автомобиль ГСЧС наехал на люк, и тот улетел и попал в ребенка. К сожалению, мальчик скончался. Правоохранители 17 декабря объявили коммунальщикам подозрения.

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