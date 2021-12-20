Смертельный инцидент произошел во дворе начальной школы в городке Девонпорт. В тот же день полиция сообщила о 5 погибших детях, в возрасте 11 – 12 лет.

Обратите внимание В России девочка едва не задушилась на детской площадке: жуткое видео

Подробности трагедии в Девонпорте

На следующий день, 17 декабря, стало известно о смерти еще одного пострадавшего. 11-летний мальчик умер в больнице.

Кроме этого, 2 детей находятся в госпитале в тяжелом состоянии. Еще один ребенок выздоравливает дома.



В Австралии погибли 6 детей, еще 3 – серьезно травмированы / Фото ABC News

Как выяснилось, для школьников устроили праздник "Большой день". На базе образовательного учреждения проходили развлекательные мероприятия, обустроили игровую зону с мячами для зорбинга и надувным батутом.

Справка. В праздничном событии принимали участие почти 40 детей. На момент сильного порыва ветра на батуте находилось 9 детей, из которых 6 погибли.

Взрослые, которые на момент трагедии находились в школе, оказывали детям первую помощь до приезда медиков. Очевидцам происшествия удалось зафиксировать, как ветром уносит надувной замок.



Надувной батут подняло ветром в воздух на 10 метров / Фото с сайта NPR

Полиция расследует дело

Правоохранители расследуют обстоятельства трагедии. В частности пытаются установить силу ветра в тот день и причину, почему надувной замок оторвало от земли.

По словам местного комиссара Даррена Хайна, полиция опрашивает свидетелей, анализирует окружающую среду, погодные условия на момент инцидента. Эксперты также собирают и оценивают все доказательства.

Инциденты с детьми: последние новости