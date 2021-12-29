Трамвай сошел с рельсов и насмерть сбил женщину: видео страшной аварии в Днепре
Источник:"Відкритий"
В Днепре 28 декабря произошла авария с трамваем. Транспорт неожиданно сошел с рельсов – и сбил проходившую рядом женщину.
Она скончалась на месте. Правоохранители теперь будут выяснять, как все это могло произойти.
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В Днепре трамвай сошел с рельсов и насмерть сбил женщину
Авария со смертельным исходом произошла в Днепре на перекрестке улицы Пастера и проспекта Яворницкого вечером 28 декабря. Трамвай внезапно сошел с рельсов и насмерть сбил проходившую рядом женщину.
Правоохранители и медики прибыли оперативно. Но если у первых много работы для выяснения всех обстоятельств ДТП, то вторые могли только констатировать смерть потерпевшей – ее просто раздавило между вагоном и светофором.
Женщину раздавило между трамваем и светофором / Фото "Відкритий" (18+)
Местные СМИ предполагают, что авария произошла из-за погоды – накануне в городе выпало много снега, затем был дождь, и так возник гололед.
Авария произошла на перекрестке Пастера и Яворницкого / Фото "Відкритий" (18+)
Тем временем "Днепр Оперативный" опубликовал видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент аварии.
Момент аварии в Днепре: видео "Днепр Оперативный Online" (18+)
Что видели свидетели: видео "Відкритий" (18+)
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