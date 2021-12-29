Трамвай зійшов із рейок і на смерть збив жінку: відео страшної аварії у Дніпрі

У Дніпрі 28 грудня сталася аварія з трамваєм. Транспорт несподівано зійшов із рейок – і збив жінку, яка була поруч.

Вона померла на місці. Правоохоронці тепер будуть з'ясовувати, як усе це могло статися.

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У Дніпрі трамвай зійшов із рейок і на смерть збив жінку

Аварія зі смертельними наслідками сталася у Дніпрі на перехресті вулиці Пастера та проспекту Яворницького увечері 28 грудня. Трамвай раптово зійшов із рейок та на смерть збив жінку, яка крокувала поруч.

Правоохоронці та медики прибули на місце оперативно. Та якщо у перших ще багато роботи задля з'ясування усіх обставин ДТП, то другі могли тільки констатувати смерть потерпілої – її просто розчавило між вагоном та світлофором.



Жінку розчавило між трамваєм та світлофором / Фото "Відкритий" (18+)

Місцеві ЗМІ припускають, що аварія сталася через погоду – напередодні в місті випало багато снігу, потім був дощ, і так виникла ожеледиця.



Аварія сталася на перехресті Пастера та Яворницького / Фото "Відкритий" (18+)

Тим часом "Днепр Оперативный" опублікував відео з камери спостереження, яка зафіксувала момент аварії.

Момент аварії у Дніпрі: відео "Днепр Оперативный Online" (18+)

Що бачили свідки: відео "Відкритий" (18+)

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