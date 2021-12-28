Як зазначили очевидці події, внаслідок загоряння ніхто не постраждав. На місці довелося працювати рятувальникам, які встигли вчасно загасити вогонь.

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Наскільки серйозні ушкодження отримав транспортний засіб, наразі невідомо.

Було серйозне задимлення

Пожежа у тролейбусі, який курсує маршрутом №1, сталася у Білій Церкві в районі ДНС.

Судячи з відео, яке зняли свідки, внаслідок пожежі у салоні та виникло задимлення. Втім, на щастя, дим здебільшого йшов на вулицю.

Водій транспортного засобу загальмував та відкрив двері, що дало змогу всім пасажирам вийти.

Рятувальники, які прибули на місце події, від'єднали тролейбус від мережі, після чого почали гасити пожежу. На щастя, вогонь не встиг розповсюдитись, тому роботи у вогнеборців було не надто багато.

На місці події працювали дві одиниці спецтехніки ДСНС.

Дивіться відео з місця загоряння тролейбуса у Білій Церкві:

Незабутні враження

Іноді поїздки у громадському транспорті України можуть подарувати пасажирам по-справжньому незабутні враження. Оскільки водії тролейбусів, маршруток та автобусів досить часто порушують правила дорожнього руху. Найчастіше пасажири скаржаться на київських маршрутників, оскільки іноді водії об'їжджають затори тротуаром, рухаються зустрічкою та взагалі неадекватно керують. Крім того, поганим є технічний стан застарилого транспорту.