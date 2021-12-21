На кадрах видно, як маршрутник, зовсім не зважаючи на інших водіїв та пішоходів, їде тротуаром на чималій швидкості.

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Думки розділилися

Чимало киян засудили таку "анархію" маршрутника й обурилися через його егоїзм та небажання дотримуватися загальних правил.

Водії маршруток ніколи особливим розумом не відрізнялися. І дійсно – нащо стояти, якщо є тротуар?

– написали у дописі.

У коментарях під ним люди зазначили, що такі горе-водії намагаються проїхати скрізь, де пролізуть.

Однак частина користувачів мережі зауважила, що вину за порушення слід покладати не тільки на водія маршрутки, але й на власників автівок, які займають смугу громадського транспорту, і тих, хто пропустив маршрутку-порушницю на дорозі.

Деякі жителі столиці взагалі цілковито виправдали шофера: мовляв, коли люди спізнюються на роботу, їм байдуже, як їхати.

Сервіс "по-київськи"

Нещодавно у мережу потрапило відео з маршруткою №507, у якої дірявий дах. Люди зафільмували, як просто на пасажирські сидіння лилася вода. При цьому водій ніяк на це не реагував і нічого не намагався зробити.

На Троєщині маршрутник поїхав тротуаром, щоб оминути затор: відео

Текст публікації "Києва оперативного":

Водії маршруток ніколи особливим розумом не відрізнялися. І дійсно – нащо стояти, якщо є тротуар? Київ, Троєщина.