На кадрах видно, как маршрутчик, совсем не смотря на других водителей и пешеходов, едет по тротуару на большой скорости.

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Мнения разделились

Многие киевляне осудили такую ​​"анархию" маршрутчика и возмутились его эгоизму и нежелания соблюдать общие правила.

Водители маршруток никогда особым умом не отличались. И действительно – зачем стоять, если есть тротуар?

– написали в сообщении.

В комментариях под ним люди отметили, что такие горе-водители пытаются проехать везде, где пролезут.

Однако часть пользователей сети отметила, что вину за нарушение следует возлагать не только на водителя маршрутки, но и на владельцев автомобилей, занимающих полосу общественного транспорта, и пропустивших маршрутку-нарушительницу на дороге.

Некоторые жители столицы вообще полностью оправдали шофера: мол, когда люди опаздывают на работу, им безразлично, как ехать.

Сервис "по-киевски"

Недавно в сеть попало видео с маршруткой №507, в которой была дырявая крыша. Люди сняли, как просто на пассажирские сиденья лилась вода. При этом водитель никак на это не реагировал и ничего не пытался сделать.

На Троещине маршрутчик поехал по тротуару, чтобы объехать затор: видео

Текст публикации "Киева оперативного":

Водители маршруток никогда особым умом не отличались. И действительно – зачем стоять, если есть тротуар? Киев, Троещина.